Marsala: strade sempre più dissestate e le segnalazioni dei cittadini cadono nel vuoto
A Marsala il problema delle strade dissestate ormai non fa più notizia. O meglio: continua a farla, ma puntualmente senza risultati. Dal centro alle contrade, da San Silvestro a Ciancio, fino ai due lungomari — quello cittadino e quello della Spagnola — la situazione rimane vergognosa. Buche, avvallamenti, asfalto sgretolato, e un sistema di interventi che definire “tardivo” sarebbe un complimento.
Contrada Ciancio: la buca segnalata un anno fa e mai sistemata
Partiamo dalla segnalazione del nostro lettore Paolo, che lo scorso anno ha documentato e comunicato al Comune la presenza di una buca pericolosa in contrada Ciancio. Ebbene, dodici mesi dopo, la buca non solo è ancora lì: è più grande, più profonda e più pericolosa. Una vera e propria testimonianza di quanto poco possa cambiare in una città che pure registra ogni giorno centinaia di segnalazioni.
San Silvestro: la strada che da via Favara porta a via Salemi continua a sbriciolarsi
Altro caso emblematico: la strada di contrada San Silvestro, che collega la via Favara con la via Salemi. Ne abbiamo scritto più volte. Ogni tanto qualcuno interviene: un po’ di asfalto a freddo, una toppa, giusto per dire “abbiamo fatto qualcosa”. Peccato che: alla prima pioggia l’asfalto si sgretola nuovamente e le buche diventano canyon,
emergono pietre taglienti, con motociclisti e ciclisti che rischiano di cadere e le auto che riportano danni continui.
Contrada Spagnola – via Vaiarassa: più che una strada, una mulattiera
Segnalazioni continue arrivano anche dai residenti della contrada Spagnola, soprattutto per il tratto che porta alla via Vaiarassa. Definirla “strada comunale” è ormai un atto di fede: mancanza di asfalto, buche ovunque, tratti sterrati. Chi la percorre quotidianamente lo fa con difficoltà e, spesso, paura.
Qui, più che un intervento, servirebbe un’idea creativa: fornire ai residenti dei fuoristrada in comodato, oppure distribuire voucher sconto del Comune per l’acquisto di un 4x4, perché con un’utilitaria percorrerla in sicurezza è semplicemente impossibile.
Segnalazioni ignorate, promesse rimandate. E un Comune che si muove solo quando vuole
