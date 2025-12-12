Marsala: strade sempre più dissestate e le segnalazioni dei cittadini cadono nel vuoto

12/12/2025 06:00:00

A Marsala il problema delle strade dissestate ormai non fa più notizia. O meglio: continua a farla, ma puntualmente senza risultati. Dal centro alle contrade, da San Silvestro a Ciancio, fino ai due lungomari — quello cittadino e quello della Spagnola — la situazione rimane vergognosa. Buche, avvallamenti, asfalto sgretolato, e un sistema di interventi che definire “tardivo” sarebbe un complimento.

Contrada Ciancio: la buca segnalata un anno fa e mai sistemata

Partiamo dalla segnalazione del nostro lettore Paolo, che lo scorso anno ha documentato e comunicato al Comune la presenza di una buca pericolosa in contrada Ciancio.

Ebbene, dodici mesi dopo, la buca non solo è ancora lì: è più grande, più profonda e più pericolosa. Una vera e propria testimonianza di quanto poco possa cambiare in una città che pure registra ogni giorno centinaia di segnalazioni.

San Silvestro: la strada che da via Favara porta a via Salemi continua a sbriciolarsi

Altro caso emblematico: la strada di contrada San Silvestro, che collega la via Favara con la via Salemi. Ne abbiamo scritto più volte. Ogni tanto qualcuno interviene: un po’ di asfalto a freddo, una toppa, giusto per dire “abbiamo fatto qualcosa”. Peccato che: alla prima pioggia l’asfalto si sgretola nuovamente e le buche diventano canyon,

emergono pietre taglienti, con motociclisti e ciclisti che rischiano di cadere e le auto che riportano danni continui.

Contrada Spagnola – via Vaiarassa: più che una strada, una mulattiera

Segnalazioni continue arrivano anche dai residenti della contrada Spagnola, soprattutto per il tratto che porta alla via Vaiarassa. Definirla “strada comunale” è ormai un atto di fede: mancanza di asfalto, buche ovunque, tratti sterrati. Chi la percorre quotidianamente lo fa con difficoltà e, spesso, paura.

Qui, più che un intervento, servirebbe un’idea creativa: fornire ai residenti dei fuoristrada in comodato, oppure distribuire voucher sconto del Comune per l’acquisto di un 4x4, perché con un’utilitaria percorrerla in sicurezza è semplicemente impossibile.

Segnalazioni ignorate, promesse rimandate. E un Comune che si muove solo quando vuole

Tutto questo potrebbe far pensare a una carenza di fondi o a circostanze eccezionali. Ma non è così. Perché quando l’amministrazione comunale vuole, sa essere rapidissima. Un esempio? Il raduno dei Bersaglieri. In quel caso, come stiamo raccontando in questi giorni con un'inchiesta su Tp24, gli stanziamenti sono stati approvati con una velocità sorprendente. Insomma: se il Comune di Marsala fosse rapido nel sistemare le strade quanto lo è stato nel finanziare il raduno dei Bersaglieri, oggi non avremmo né buche, né voragini, né “mulattiere”.



