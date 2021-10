Beach Handball: Ottimi risultati per le Arpie Ericine

04/10/2021 18:12:00

Nella giornata di ieri, domenica 3 ottobre, si è disputata la Coppa Sicilia di Beach Handball ad Isola delle Femmine per le categorie Senior Maschile e Femminile e Under 15 Maschile e Femminile.

Ottimo piazzamento in prima posizione delle atlete della AC Life Style HE, nella categoria under 15 F, lasciando così il secondo posto alla Società Halikada e terze la Pallamano Mazara 2021.

Invece, portano a casa una terza posizione le Senior F della Handball Erice.

Dal 7 ottobre al 10 ottobre pv ad Isola delle Femmine, le Arpie saranno impegnate nella Champion’s Cup di Beach Handball.

Le migliori squadre europee si sfideranno per contendersi il titolo di Campione d’Europa di Beach.

La Handball Erice è stata inserita nel girone B e incontrerà la LU Sport (Ungheria), Minga Turtle (Germania), London GD (Gran Bretagna), Beach Unicorns (Germania), E.F.E. Os Tigres (Portogallo).

La manifestazione sarà visibile in streaming su EHF TV.

Il Campionato riprenderà il 16 ottobre pv fuori casa contro il Casalgrande.