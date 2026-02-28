Sezioni
Sport

28/02/2026 22:11:00

L'Handball Erice soffre, ma centra la finale della Coppa Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/l-handball-erice-soffre-ma-centra-la-finale-della-coppa-italia-450.jpg

L'Handball Erice è in finale di Coppa Italia. Le Arpie vincono 25-24 contro Cassano Magnano e si qualificato per l'ultimo atto della final eight della Coppa, già vinta nelle precedenti tre edizioni.

Dopo 60 minuti tiratissimi, le ericine hanno centrato la finale dove affronteranno le campionesse d'Italia della Jomi Salermo in quella che sarà l'ennesima sfida tra le due formazioni in questi anni nei quali stanno dominando il panorama nazionale.

Il primo vantaggio è ericino con Ahanda, ma si intuisce sin da subito che sarà una partita tiratissima, perché Cassamo Magnano passa pure a condurre 3-2. Erice si rimette in carreggiata e prova a scappare sul 10-6, ma nel finale della prima frazione le avversarie accorciano, con Erice che conduce 15-12.

Nella ripresa ancora le Arpie a comandare, ma al 10'  Fanton cade male ed è costretta a lasciare il campo anzitempo. Cassano Magnano, però, non vuole mollare e torna sul -2, anche se subito dopo Erice ritorna ad avere 4 gol di vantaggio.

La partita, però, è tiratissima e le avversarie riescono a riportarsi sotto di uno, sul 24-23. Il finale è incandescente. Cabral Barbosa segna da 7 metri per il 25-23, ma Ghilardi replica per il 25-24. L'ultimo minuto è intensissimo, con le due squadre che provano a centrare il proprio obiettivo. Alla fine la punta l'Handball Erice con il punteggio di 25 a 24 che spalanca le porte della finale.









