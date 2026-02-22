Handball: Erice stellare, batte la Brixen e vola solitaria in vetta alla classifica

22/02/2026 13:22:00

Ci si attendeva una vittoria, per sigillare il primo posto, ed è arrivata. La AC Life Style Handball Erice supera Brixen Sudtirol, stacca le stesse altoatesine di quattro lunghezze in classifica e trova, quindi, il miglior viatico per la Final Eight di Coppa Italia, fissata a Riccione e in palio da giovedì prossimo. È stata una gara combattuta soltanto nella parte iniziale, che le ragazze guidate dal coach Fred Bougeant hanno interpretato con pazienza e intelligenza, cercando di dare ordine alle proprie giocate offensive e aggressività alla difesa. A quattro turni dalla fine della stagione regolare, la AC Life Style Handball Erice rimane, quindi, con una sola sconfitta e si proietta con fiducia anche verso i playoff scudetto.

Se il maggior problema, in questa fase della stagione, è la valutazione del processo di integrazione tra il nuovo coach Fred Bougeant e la squadra, allora si può affermare con certezza che la strada intrapresa è quella più idonea a risolverlo, Il netto successo ottenuto contro Brixen nasce da una maturazione del gruppo, dall’intelligente utilizzo delle rotazioni e dalla volontà collettiva di assumere presto un’identità vincente. Così, dopo un inizio folgorante (3-0, 4-1), e la solita reazione di carattere delle altoatesine (8-8, 13’), le Arpie hanno avuto la pazienza di attendere il momento giusto per allungare e imporre talento e fisicità. Già all’intervallo è “+ 4”, con il fosforo di Cabral Barbosa e il mancino di Shanda a guidare l’inerzia del match. Trovando risorse anche dalle prime convincenti risposte di Niakata, all’alba di un recupero che potrà trasformarsi in un valore aggiunto capace di fare la differenza. Tutte le giocatrici chiamate a dare un contributo sono efficaci, compresa la talentuosa Ferraresi (classe 2010), che elettrizza il palazzetto con un bel gol. Il secondo tempo, quindi, è un crescendo delle Arpie (26-18, 48’), che neutralizzano la proverbiale combattività di Brixen. sostenuta dalle ottime parate di Luchin. Troppo più lunghe le rotazioni di Erice per consentire alle avversarie di rendere fruttuoso l’ultimo colpo di coda. Finisce con le Arpie in controllo e fra gli applausi. Mercoledì prossimo, saliranno sull’aereo con una dose di convinzione in più.

Kalidatou Niakata (terzino AC Life Style Handball Erice): “Ho avuto ottime sensazioni in campo e trovo che l’atmosfera della squadra sia ideale. Sia in attacco che in difesa la squadra gioca con grande energia e questo è il presupposto più importante per fare bene. Sono soddisfatta della partita, abbiamo battuto un’avversaria difficile, giocando anche con intelligenza. Dal punto di vista personale, il mio contributo crescerà progressivamente. Intanto, sono felice di appartenere a questo gruppo”.

Tabellino: AC Life Style Handball Erice-Brixen Sudtirol 31-23 (17-13)

AC Life Style Handball Erice: Fanton 2, Bernabei 1, Ferraresi 1, Tarbuch, Losio 1, Bizzotto, Zizzo, Manojlovic 2, Gandulfo 2, Dalle Crode 4, Pessoa 2, Ahanda 5, Niakata 5, Cabral Barbosa 6, Kapitanovic, Iacovello. All. Fred Bougeant.

Brixen Sudtirol: Unterweger, Aichner, Lucarini 7, Hilber 5, Mara Habicher 1, Matavaj 2, Vegni 4, Nelly Habicher, Babbo 4, Luchin, Sozio, Gamper. All. Hubert Noessing.

Arbitri: Giovanni Fasano - Michele Tempone.

Commissario: Vincenzo Ardente.

Di seguito le interviste post partita. Credit: foto di Joe Pappalardo.



