06/10/2021 18:48:00

Lutto nel mondo del calcio a Trapani, e non solo. E' morto infatti Nicolò Achille, direttore commeciale del Fc Trapani 1905.

A comunicarlo è la stessa società sulla propria pagina social: "Ecco, questo è uno di quei post che non avremmo mai voluto pubblicare. Avevi un attaccamento al lavoro e alla vita da fare invidia a chiunque. Ti abbiamo aspettato fino all’ultimo e abbiamo sperato di vederti sugli spalti a tifare con noi il nostro amato Trapani. Ci hai lasciato un grande patrimonio, Alessandro, un figlio del quale essere fiero e per il quale ti saremo grati per sempre. Difficilmente potremo dimenticarti perché tu ci sarai sempre e sempre rimarrai il nostro amico, collega, tifoso e direttore commerciale".

Nicolò Achille, per sette anni, è stato uno degli uomini che ha lavorato dietro le quinte per il club trapanese nell’epoca più florida del calcio a Trapani. La sua professionalità è stata riconosciuta anche dalla lega di serie B, entrando a far parte nella commissione marketing.