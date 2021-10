Bocciatura progetti Pnrr. Legacoop Sicilia preoccupata. L'attacco di Lupo: "Governo incapace"

06/10/2021 16:00:00

Legacoop Sicilia occidentale esprime preoccupazione per la bocciatura dei progetti fondo rurale del PNRR

Legacoop Sicilia coord. Ag Pa Tp esprime stupore e forte preoccupazione per la bocciatura, in toto, di tutti i progetti della Sicilia per l'agricoltura irrigua all'interno del bando promosso nell'ambito del PNRR.

Si tratta certamente di un colpo per l 'agricoltura siciliana che conferma le preoccupazioni già espresse,

negli scorsi mesi circa il rischio che il sud e la Sicilia potessero perdere la straordinaria occasione del PNRR. Vogliamo, ancora una volta come Legacoop, ribadire che l' Europa ha stanziato queste risorse per ridurre il gap infrastrutturale tra il nord ed il sud e promuovere la coesione territoriale.

Al di là delle responsabilità sulla qualità dei progetti riteniamo, ancora una volta, indispensabile lanciare un appello a tutte le forze politiche ed alle forze sociali affinché si possa fare fronte comune al fine di consentire alla Sicilia di essere competitiva e credibile rispetto ad un occasione straordinaria quanto irripetibile.

Come Legacoop siciliana, già il prossimo 7 Ottobre, intendiamo, attraverso la nostra iniziativa di meta' mandato, continuare a lanciare l'allarme circa il rischio che dietro il tema dei bandi, della premialita' e della progettualità si possa concretizzare il rischio che questa straordinaria occasione diventi l'ennesima disfatta per un territorio ancora più debole ed isolato con la drammatica conseguenza che queste risorse vengano spese altrove.

Attraverso la nostra iniziativa che ha al centro il PNRR e tutti i rischi connessi all'eventualita' che la Sicilia non sappia cogliere quest'occasione vogliamo confrontarci con esponenti delle Istituzioni, della politica, del sindacato e dell'economia.

Sicilia. Lupo: Agricoltura paga conseguenze incapacità governo regionale

“La strampalata teoria dell’assessore circa una presunta ostilità ai danni dell’agricoltura siciliana ad opera del Ministero rende ancora più amaro il palese fallimento della Sicilia nel piano dei finanziamenti del PNRR a cui, a quanto appare chiaro, la Regione ha tentato di accedere con progetti privi di adeguati requisiti”. Cosi Giuseppe Lupo capogruppo de Pd all’Ars

“La bocciatura di 31 progetti dei 65 presentati - aggiunge - più che uno ‘scippo’ è un irreparabile danno al tessuto produttivo agricolo siciliano che può esclusivamente essere addebitata all’incapacità del governo regionale che, per altro, non ha mai interpellato il Parlamento per un confronto di merito sulle priorità da perseguire limitandosi ad una semplice elencazione dei progetti. Adesso la Sicilia rischia di restare tagliata fuori dalla distribuzione dei fondi con una conseguente brusca frenata del rilancio economico in cui molti imprenditori agricoli speravano. È urgente che l’assessore venga in aula per illustrare i progetti presentati - conclude Lupo - spiegando anche le ragioni che hanno condotto alla bocciatura”.