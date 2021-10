06/10/2021 13:25:00

Scende sotto quota 800 il numero degli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Il bollettino dell'Asp registra 786 positivi al virus. Non ci sono decessi. Nessuno ricoverato in terapia intensiva.

Questi i dati nel dettaglio, tra partentesi la differenza con i dati di ieri.

Alcamo 96 (+4); Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 41; Castellammare del Golfo 53; Castelvetrano 57(-5); Custonaci 8; Erice 88 (-2), Favignana 3; Gibellina 0; Marsala 118 (-19); Mazara del Vallo 64 (+2); Paceco 17; Pantelleria 10; Partanna 10; Petrosino 26; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 6; San Vito Lo Capo 8; Santa Ninfa 5; Trapani 151 (-19); Valderice 17 (-3); Vita 0.

Totale casi attuali positivi:786 (-43)

Deceduti in totale 405 (+0)

Guariti totali 18937 863 (+74)

Ricoverati in terapia intensiva 0

Ricoverati nei reparti ordinari 17 (-2)

Ricoverati in terapia semi-intensiva 7 (+2)

Tamponi molecolari 361

Tamponi ricerca antigene 98