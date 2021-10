I No Green Pass e i tafferugli nella Capitale. Sicilia al terzo posto per nuovi contagi

10/10/2021 06:00:00

Nel giorno in cui Sicilia è tornata in zona bianca, con il provvedimento firmato dal ministro della Salute, a Roma si sono verificati tafferugli e scontri con la polizia durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. I manifestanti si sono riversati nelle vie del centro, le forze dell'ordine hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni.

Quattro le persone arrestate. Il leader di Forza nuova Giuliano Castellino, che era sotto regime di sorveglianza speciale e che ha violato numerose prescrizioni, è stato fermato. Al vaglio degli investigatori della Digos ci sono però anche le posizioni di altre persone.

Presidiata per ore dalle forze dell'ordine, con diversi blindati, tutta l'area del centro storico e in particolare i palazzi istituzionali. Alcuni appartenenti alle forze di polizia sono rimasti feriti ma hanno comunque continuato il servizio.

Assaltata la sede della Cgil. Su twitter il sindacato scrive: 'La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax, resisteremo'.

Il gruppo è riuscito a sfondare le porte della sede del sindacato ed entrare prima che la polizia riuscisse a fermare i manifestanti e respingerli. "La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte". Lo scrive la Cgil Nazionale su twitter in riferimento agli scontri in corso a Roma, con un gruppo di manifestanti che è entrato nella sede del sindacato.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi "condanna le violenze che sono avvenute in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione". Così una nota di Palazzo Chigi. Il Governo "prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico".

I dati in Sicilia

Sull'Isola sono 283 i positivi nelle ultime 24ore su 17.122 tamponi processati. L'indice di positività scende all'1,6% (ieri era al 3,1%). Diminuiscono i ricoveri in regime ordinario 390 (-15 rispetto a ieri); in leggero aumento quelli in terapia intensiva (42, +2). Si registrano 9 decessi, mentre i guariti sono 507. La Sicilia è al terzo posto per numero di contagi giornalieri. Al primo c'è il Veneto con 350 nuovi positivi, al secondo la Lombardia con 284 casi. Gli attuali positivi sono 10.965 con una diminuzione di 233 casi. I contagi nelle province: Palermo 55, Catania 120, Messina 6, Siracusa 38, Ragusa 20, Trapani 9, Caltanissetta 13, Agrigento 14, Enna 8.

VACCINI, l'ASP DI TRAPANI INCONTRA I MEDICI DI MEDICINA GENERALE - Sollecitare i soggetti non ancora vaccinati e sensibilizzare i più resistenti alla efficacia del vaccino anti Covid-19 è l'obiettivo degli incontri organizzati dalla direzione dell'Asp di Trapani con i Medici di Medicina Generale sul territorio trapanese. In particolare, per fare il punto sulla situazione vaccinale a Custonaci, si è svolta venerdì pomeriggio una riunione nella sede del Comune con i vertici aziendali, il sindaco e una rappresentanza di MMG. Un altro incontro è previsto lunedì 11 ottobre 2021 nella sede del Teatro comunale di San Vito Lo Capo per discutere delle eventuali iniziative urgenti da intraprendere per incrementare le vaccinazioni sul territorio. E' prevista la partecipazione della direzione aziendale dell'Asp, del sindaco di San Vito lo Capo e dei MMG.

Tutto quello che c'è da sapere sulla terza dose, domande e risposte

A chi è raccomandata la terza dose?

Va innanzitutto fatta una distinzione fra dosi addizionali e dosi booster, o richiami. Le prime sono considerate un completamento del ciclo vaccinale primario (due dosi) in persone il cui sistema immunitario, per problemi di immunodepressione, non ha risposto sufficientemente alle prime due dosi. Il booster-richiamo è invece inteso come una sorta di ulteriore scossa al sistema immunitario nelle persone che pur avendo risposto sufficientemente al ciclo primario hanno bisogno di avere un prolungamento della loro protezione.

La terza dose è obbligatoria?

No, anche in questa fase della campagna vaccinale non c’è obbligatorietà. La circolare pubblicata venerdì 8 dal ministero della Salute ne «raccomanda l’utilizzo» nelle categorie elencate.

La terza dose sarà necessaria per aver confermato il green pass alla scadenza dei 12 mesi di validità attualmente previsti?

Al momento non è stato emanato alcun provvedimento che prevede la terza dose come requisito per la conferma del green pass.

A chi è raccomandata la terza dose addizionale?

Alle persone con immunodepressione di vario tipo tra cui trapianti d’organo o a altre condizioni contenute in un elenco del ministero della salute, o con immunodeficienza o in cura con chemioterapia.

A chi è raccomandata la terza dose booster?

E’ indicata progressivamente a persone di età uguale o superiore a 80 anni, personale e ospiti delle residenze per anziani, operatori sanitari che svolgono l’attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti (come diabete, cirrosi epatica, sindrome di down, malattie ischemiche, scompenso cardiaco). E, in progressione, a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 60 anni.

Quale vaccino sarà somministrato come terza dose addizionale e booster?

Per l’addizionale è possibile utilizzare uno dei due vaccini a m-Rna autorizzati in Italia, Pfizer/BioNTech e Moderna. Per la dose di richiamo al momento è indicato il solo vaccino Pfizer/BioNTech che ha ricevuto l’autorizzazione dall’agenzia europea Ema per questo impiego.

I dati aggiornati in Italia

Sono 2.748 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.023. Sono invece 46 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Sono 344.969 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 271.566. Il tasso di positività è all'0,8%, in calo rispetto all'1,1% di ieri.