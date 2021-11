04/11/2021 16:00:00

Azienda leader nel settore vinicolo cerca 3 figure professionali da inserire nel proprio ufficio marketing. La sede di lavoro è in Sicilia occidentale. Vediamo nel dettaglio le figure richieste:

1) Project Manager, ( coordina le stretegie di marketing e comunicazione per la Cantina e per l'Hospitality)

Principali attività:

- Definizione della strategia e degli obiettivi di sviluppo della brand awareness e gestione della reputazione del brand e dei prodotti sui canali di comunicazione tradizionali

- Definizione del budget inerente le attività e dei progetti di comunicazione e marketing (Compreso campagne di comunicazione digitali ed old media).

- Coordinamento delle attività di comunicazione sui vari media (on line, social media, web ed old media) ed individuazione delle priorità nella comunicazione e nel flusso dei lavori

- Copywriting: redazione del materiale di comunicazione aziendale sia off line che on line

- Raccolta dei requisiti e delle necessità da parte delle altre funzioni aziendali (Es. capi area commerciale, direzione generale)

- Coordinamento delle attività di produzione dei contenuti aziendali (shooting fotografici, produzioni video etc.)

Titoli richiesti: Laurea (preferibilmente scienze economiche, scienze manageriali e della comunicazione, ingegneria gestionale); Post Laurea (Formazione specifica in Marketing, comunicazione e social media); Lingue (Inglese livello C2/C1)

Attitudini: Problem Solving, capacità di tenere aggiornate le proprie competenze, coordinare e lavorare in team.

Requisiti preferenziali: buona conoscenza del mondo del vino, certificazioni di project management, certificazioni di utilizzo di software specifici

Esperienza Pregressa: almeno 3 anni nel ruolo o in ruolo paragonabile.

2) Esperta/o in Comunicazione Digitale (esperto in comunicazione e marketing per supportare l’ufficio marketing nelle attività inerenti la rete commerciale Italia e quella export)

Principali attività:

- Seguire l’aggiornamento dei materiali a supporto della rete vendita.

- Gestire clienti, importatori ed operatori di settore (Es. nell’organizzazione di eventi, consorzi, mailing list etc.)

- Gestire l’archiviazione dei materiali di comunicazione aziendale (Es. Database foto/video, tutti i vari documenti e le varie presentazioni, press kit etc.)

- Lavorare a supporto dell’organizzazione delle attività aziendali di eventi, incoming operatori e/o giornalisti e delle attività inerenti l’hospitality e l’enoturismo.

- Coordinare le traduzioni nelle lingue di riferimento dei mercati aziendali (Inglese, Tedesco, Spagnolo etc.)

- Copywriting: redazione del materiale di comunicazione aziendale sia off line che on line

Titoli richiesti: Laurea (preferibilmente in Scienza della Comunicazione); Post Laurea (Formazione specifica in Marketing, Master)

Lingue: Inglese livello C1, altra lingua livello C1/C2, preferibilmente Tedesco.

Esperienza pregressa: almeno 1 anno in un ufficio marketing

Attitudini: Problem Solving, capacità di tenere aggiornate le proprie competenze, coordinare e lavorare in team.

Requisiti preferenziali: Certificazioni di project management, certificazioni di utilizzo di software specifici

3) Social Media Manager Senior ( Social media manager responsabile della definizione della strategia e degli obiettivi di sviluppo della brand awareness e della gestione della reputazione online del brand e dei prodotti, sul web e sui canali social della cantina )

Principali attività:

- Comunicare i brief all’agenzia per lo sviluppo della grafica;

- sviluppare piani editoriali, coordinare la realizzazione dei contenuti e interfacciarsi con il centro media per la pianificazione delle campagne.

- Monitorare i risultati raggiunti e sviluppare report periodici.

Titoli richiesti: Laurea (Facoltà di scienze della comunicazione o equipollenti); Post Laurea (Formazione specifica in comunicazione e social media).

Lingue: Inglese livello C2/C1

Esperienza pregressa: Almeno 3 anni nel ruolo

Attitudini: Problem Solving, capacità di tenere aggiornate le proprie competenze e di lavorare in team, gestendo priorità e multitasking, ottime doti comunicative. Necessaria una grande capacità creativa.

Requisiti preferenziali: Capacità analitiche e di interpretazione dei dati; Conoscenza dei principali strumenti per la gestione e analisi dei social media; Conoscenza a livello medio dei maggiori programmi editing foto e video (Photoshop, Premier), utilizzo medio e/o avanzato di strumenti di fotografia e produzione video (DSLR, droni etc.); Competenza in content creation, tecniche di copywriting e di scrittura creativa

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali a:

ricerca.personale@tp24.it

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi dlele leggi 903/77 e 125/91