Si concretizza il ritorno di Marialaura Patti al Marsala Volley

09/11/2021 22:06:00

<<Rappresenta un privilegio far ritorno nella mia prima società dove son cresciuta e dove è partito tutto, appunto la Sigel Marsala. Ringrazio la Società, il direttore Buscaino per avermi permesso l'opportunità irripetibile di tornare a giocare nella mia città. In passato ed ancora oggi, ho sempre desiderato giocare a Marsala>>.

Prima di poter prendere parte a un'altra fatica di campionato, perfezionato un nuovo movimento di mercato per il roster di A2. L'ulteriore integrazione all'organico allenato da coach Delmati è un volto familiare al pubblico del PalaBellina. Troppo forte il richiamo di casa per Marialaura Patti, schiacciatrice marsalese, la quale rientra alla base nella Società che l'ha lanciata nella pallavolo di respiro nazionale. Patti (classe '87 per 182 cm) con questa nuova chiamata finanche torna a calcare i campi di serie A con la maglia della sua città a distanza di quasi dieci anni dalla prima volta che si fa risalire alla stagione sportiva 2012/2013 che ha segnato la storica e assoluta partecipazione del sodalizio azzurro al campionato di A2 femminile. Una pallavolista che ha vinto tanto nella militanza alla Sigel Marsala, di cui tre campionati di B1 e centrato una promozione in A2 nella stagione 2011/2012.Tra le caratteristiche tecniche della Patti la duttilità. Brava al servizio e sicura nel fondamentale della difesa, ma in quanto attaccante ha buoni colpi offensivi, a tal punto nel corso della carriera da disimpegnarsi e reinventarsi, come nella parentesi in B di Castelvetrano, nel ruolo di opposto. Durante l'importante periodo bèlicino, nella stagione 2016/2017, anche un record nazionale per maggior numero di punti realizzati (ben 34) in una singola partita (l'avversario il Volley Maglie) valso un riconoscimento ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo.A giocare una affianco all'altra ritroverà per la terza volta (ma trattasi della prima volta in serie A,ndr) una cara compagna come capitan Jessica Panucci.Tanta Sicilia nella carriera della pallavolista lilybetana. Muove i primi passi pallavolistici nella sua città, Marsala, dove ottiene eccellenti risultati già a livello giovanile (quarto posto in Finale Nazionale Under 15, primo posto al Trofeo delle Isole, terzo posto al Trofeo delle Regioni). Subito inserita nel gruppo della Pallavolo Marsala disputa diversi campionati tra B2 e B1 nelle diverse gestioni Titone e Sarcinella. Nella stagione 2010/2011 decide di giocare nella B2 di Chieri. Nella stagione seguente torna alla Sigel Marsala e vince il primo campionato di B1 e figura tra le tante riconferme anche per la successiva annata di serie A, la prima di Marsala. La squadra dopo un discreto girone di ritorno non evita la retrocessione e resta nella squadra nelle tre successive annate di B1, inframezzata dalla stagione 2014/15 quando va a difendere la maglia di Ostia Volley Club [B1]. La Sigel con lei in due diversi tornei di B1 vince il girone, ma alle finali PlayOff arresta il suo cammino la prima volta con Lardini Filottrano e Volalto Caserta e nell'esaltante edizione di B1 2015/2016 con il grande ritorno di Jessica Panucci nella squadra si vede precludere la gioia di un'altra promozione giocando gli spareggi per l'A2 in prima battuta con Battistelli S. Giovanni in Marignano e poi con le "ragazzine terribili" del VolleyRò CdPazzi delle varie Sylvia Nwakalor, Giulia Melli, Alice Pamio, Benedetta Bartolini e Francesca Napodano, quest'ultima ora alla Savino del Bene Scandicci. Smaltita la grande delusione, dal 2016 al 2019 si sposta da Marsala alla vicina Castelvetrano per disputare B1 e B2. Nella stagione 2019/20 ha vestito i colori della Seap Dalli Cardillo Aragona [B1] fino a dicembre, per poi passare a Modica [B1]. Lo scorso anno torna a Marsala e alle dipendenze di coach Lucio Tomasella (oggi Assistant-coach della Sigel Marsala) contribuisce al secondo posto in Regular-Season e alla qualificazione ai Quarti di Finale Playoff per la promozione in B1 della A29 Gesancom Fly Volley nel girone N2 di B2.Le sue parole:Non risultando più disponibile lo storico 10 ora occupato da un'altra atleta, Marialaura Patti per questa ennesima avventura in maglia Sigel ha fatto cadere la scelta sul 5 il numero della sua maglia da gioco. L’atleta si è messa a disposizione di coach Delmati per il delicato scontro diretto casalingo di domenica 14 con le marchigiane di CBF Balducci Macerata e risponderà a questa prima convocazione.

Emanuele Giacalone