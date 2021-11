Covid. La Sicilia continua ad essere la regione più no-vax d’Italia

10/11/2021 06:00:00

La Sicilia continua ad essere la regione più no-vax d’Italia.

Sono 890 mila, infatti, le persone che non hanno ancora fatto neanche una dose di vaccino anti-Covid.

Il 20,1% dei siciliani. Una percentuale molto più alta della media nazionale, al 13,5%.



Sono, in particolare, 117.184 i siciliani tra i 20 e i 29 anni (21,54%) a non aver fatto neanche una dose di vaccino. Poi ci sono 139.706 over 30

(23.93%); altri 146.017 – la fascia più corposa di no-vax – nei 40-49 anni (21,03%). Si sta pensando di estendere la terza dose agli over 50, ma in Sicilia 132.146 (17,48%) di loro non hanno fatto neanche la prima di dose. E 95.272 over 60 siciliani (15,1%) non hanno messo piede in un hub e non sono vaccinati, anche se per loro è già partita la terza dose.

I settantenni e gli over 80, rispettivamente con 64.507 (13,53%) e 59.302 (17,29%) persone non vaccinate.

Il ciclo vaccinale in Sicilia è stato completato dal 76,2% delle persone, quando la media nazionale è dell’83,6%. Il ritmo delle vaccinazioni va molto a rilento, a giugno si facevano 52 mila dosi al giorno, adesso siamo intorno alle 6 mila. E secondo i calcoli l’immunità dell’80% della popolazione si avrà non prima della prima settimana di dicembre.

E le terze dosi. Fino a questo momento ne sono state somministrate oltre 81 mila: cioè il 25,5% della platea fino a questo momento “sbloccata”, operatori sanitari, personale e ospiti di Rsa e over 60 che hanno completato il ciclo vaccinale almeno sei mesi fa.

I medici di Trapani fanno il punto sulla pandemia

Non solo aggiornamento sullo stato della Pandemia da Sars-Cov-2 ma anche la possibilità di effettuare il vaccino anti Covid-19 domenica prossima 14 novembre presso la sede dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Trapani.

Un appuntamento, con il coinvolgimento fattivo della direzione strategica Asp Trapani e la collaborazione del Dipartimento di prevenzione Asp, che vede la sede dell’Ordine aprire le porte non solo ai medici ma anche agli utenti.

Destinatari del corso di aggiornamento che avrà inizio a partire dalle ore 9,00 del mattino saranno infatti non solo i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta, ginecologi, Specialisti nell’ambito dei pazienti fragili, ma anche genitori e Insegnanti di ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti della scuola media-superiore, candidati a terza dose o boost (Immunodepressi, Oncologici, Over 60 vaccinati da oltre sei mesi, Sanitari…), donne in gravidanza.

I cittadini potranno, inoltre, porre domande ai relatori prenotandosi attraverso le pagine social dell’OMCEO da oggi e fino a sabato sera.

Contemporaneamente ai lavori, dalle 10 alle 13 gli operatori dell’Hub vaccinale saranno a disposizione per la vaccinazione volontaria degli aventi diritto. Per la prenotazione del vaccino basterà scrivere i propri dati e il numero di telefono all’indirizzo mail: comunicazione.ordinemedicitp@gmail.com

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito dell’Ordine all’indirizzo: https://www.omceotrapani.it/

Per le iscrizioni al corso di aggiornamento basta cliccare qui



I dati siciliani

Sono 504 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 33.166 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 416.



L'incidenza scende a 1,5% ieri era al 2,6%.

L'isola è al quarto posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 883 casi, al secondo posto la Lombardia con 849 casi casi, al terzo posto il Lazio con 773 casi.

Gli attuali positivi sono 8.624 con un aumento di 199 casi. I guariti sono 294 mentre si registrano 11 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.060.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 394 ricoverati, con 15 ricoverati in più rispetto a ieri in terapia intensiva sono 48, due in più rispetto a ieri .

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 110 casi, Catania 110, Messina 134, Siracusa 35, Ragusa 7, Trapani 43, Caltanissetta 17, Agrigento 35, Enna, 13.

La situazione in provincia di Trapani

Sono 543 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Secondo i dati forniti dall'Asp di Trapani la situazione resta invariata nei ricoveri in terapia intensiva (1) e semi intensiva (2), mentre ci sono tre persone in più ricoverate in degenza ordinaria. Non si registrano nuove vittime. Trapani e Marsala sono le città con più casi al momento, con 92 positivi a testa, seguite da Alcamo e Castelvetrano.



Questa è l’attuale distribuzione in provincia dei positivi al virus (tra parentesi la differenza con il dato di lunedì)

Alcamo 73 (+2), Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 22, Castellammare del Golfo 22, Castelvetrano 70 (+4), Custonaci 9, Erice 31, Favignana 2, Gibellina 1, Marsala 92 (+4), Mazara del Vallo 27 (-3), Paceco 34(-1), Pantelleria 5, Partanna 13, Petrosino 6, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 1, San Vito Lo Capo 6, Santa Ninfa 7, Trapani 92 (+4), Valderice 14, Vita 0.

Totale attuali positivi 543 (+23)

Totale deceduti 426 (+0)

Guariti 19624 (+16)

Ricoverati in Terapia intensiva 1 (/)

Ricoverati in Semi Intensiva 2 (/)

Ricoverati in Degenza ordinaria 9 (+3)

Tamponi molecolari 358

Tamponi rapidi 205

Il virus in Italia

Sono 6.032 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 4.197.

Sono invece 68 le vittime in un giorno, un picco per le ultime settimane.

Ieri erano stati 38.

Sono 645.689 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 249.115. Il tasso di positività è allo 0,9%, in calo rispetto all'1,7% di ieri. Sono invece 421 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52 (ieri 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.436, ovvero 74 in più rispetto a ieri.

Tornano sopra quota centomila gli attualmente positivi al Covid in Italia, sono 100.205 secondo i dati del ministero della Salute, 1.430 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.818.705, i morti 132.491. I dimessi e i guariti sono invece 4.586.009, con un incremento di 4.613 rispetto a ieri.