Fondi ai Comuni per l'assistenza agli alunni disabili. Lo Curto: "Tranchida da commissariare"

19/11/2021 02:00:00

“In Sicilia nessun alunno disabile grave e gravissimo rimarrà fuori dai servizi di assistenza igienico personale e dai servizi AsaCom nelle scuole del primo ciclo dell’Istruzione (infanzia, primaria e medie).

Con un emendamento alla legge di assestamento di bilancio della regione, abbiamo stanziato 2 milioni di euro per garantire tali servizi con un trasferimento ad hoc ai Comuni siciliani. Questo stanziamento identifica in modo inequivocabile il Comune come ente erogatore del servizio, la cui competenza nella materia non è mai venuta meno poiché definita con leggi regionali vigenti da ben 39 anni. Sono estremamente soddisfatta che la norma di spesa abbia avuto il via libera all’unanimità. È questo un segnale che isola anche quei sindaci, come quello di Trapani, che sulla base di un parere non vincolante del Cga avevano sospeso i servizi di assistenza igienico-personale, lasciando nello sconforto le famiglie e privando del diritto all’istruzione chi è meno fortunato. L’intervento normativo odierno non sarebbe stato ammissibile se la competenza non fosse stata dei Comuni. Intervenga ora il presidente dell’Ars presso il governo regionale per rendere esecutiva la volontà del parlamento che ha appprovato l’ordine del giorno 585, da me presentato, per commisariare il sindaco di trapani ed eventuali altri primi cittadini inadempienti”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.