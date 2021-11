Uso del telefono alla guida. Campagna di sicurezza stradale della Polizia a Trapani

26/11/2021 09:00:00

In questo ultimo fine settimana si è svolta la campagna di sicurezza stradale volta al potenziamento dei controlli di legalità per un uso corretto di apparati radio e telefoni a bordo veicoli, che ha visto impegnato il personale della Sezione Polizia Stradale di Trapani, dislocato in tutto il territorio della provincia. Sono stati controllati 60 veicoli e sono state contestate 36 violazioni sull’utilizzo di telefoni cellulari durante la guida.



L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare l’utenza alla guida di un veicolo, sia esso macchina, bicicletta, mezzo pesante, monopattino, armonizzando prevenzione e controllo. È importante comprendere come il multitasking sia solo una pericolosa bugia alla guida, nel senso che l’essere umano non è in grado di fare bene più cose contemporaneamente e quindi concentrarsi sull’uso del telefonino toglierà necessariamente e fisiologicamente l’attenzione necessaria alla guida.



La diffusione di tali strumenti e la presenza in essi di moltissime applicazioni facilmente accessibili, anche con l’uso di una sola mano, sta ampliando notevolmente i fattori di rischio di sinistri stradali per condotte di guida incerte, non lineari, rallentate o per manovre improvvise e non presegnalate, comportamenti che richiedono una sempre più efficace risposta in termini di prevenzione e di repressione.



E per tale motivo la Polizia di Stato effettuerà periodicamente tale campagna di sicurezza stradale, ricordando che la recidiva dell’infrazione nel corso di un biennio, comporta la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.