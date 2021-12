Giuseppe Curatolo, da Castellammare alla Scala di Milano

01/12/2021 10:00:00

«Congratulazioni al nostro bravissimo Giuseppe Curatolo che sarà nel corpo di ballo alla prima del Macbeth il 7 dicembre al teatro alla Scala, trasmessa in mondovisione: un'altra eccellenza, un altro motivo di orgoglio per Castellammare del Golfo che può vantare, in più campi, cittadini che portano in alto il suo nome. Seguiremo la prima certi che a Giuseppe arriverà l'affetto di tutta la Castellammare».

Il sindaco Nicolò Rizzo si complimenta con il castellammarese Giuseppe Curatolo, 32 anni, nel corpo di ballo del Macbeth di Giuseppe Verdi, diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore e le coreografie di Daniel Ezralow, che il 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica del teatro alla Scala.

Già sold out i biglietti per la prima del 7 dicembre anche perché quest'anno l'appuntamento di Sant'Ambrogio torna in presenza con un cast che include Luca Salsi e Anna Netrebko, Ildar Abdrazakov e il tenore Francesco Meli. Molto bene le vendite anche per tutte le altre cinque repliche dello spettacolo.

La serata inaugurale della stagione d'Opera del teatro alla Scala sarà trasmessa in diretta su Rai1, ma anche su Rai Play, su Radio3, in Europa sul circuito Euroradio e sulle televisioni e nei cinema di tutto il mondo.

Giuseppe Curatolo: ballerino e insegnante di danza diplomato presso la scuola di ballo accademia al Teatro alla Scala dove si è già esibito come in altri prestigiosi teatri tra i quali l'Opera de Paris. Ha lavorato con coreografi di fama internazionale quali: Mauro Astolfi, Michele Merola, Enrico Morelli, Adriana Boriello, Daniel Ezralow, Alexandre Stepkine, Lynne Page, Susanna Beltrami, Alla Sigalova…

La sua formazione accademica di danza classica inizia all'età di 11 anni nella scuola dei piccoli danzatori del teatro Massimo di Palermo e con il maestro francese Jack Beltrame. A 13 anni è ammesso all’accademia nazionale di danza di Roma e l'anno successivo al teatro Carcano di Milano. Poi si è perfezionato in danza classica e contemporanea al Balletto di Toscana (Firenze) e all'Accademia Dance Haus (Milano).