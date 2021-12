Nuove auto per la polizia municipale di Marsala. Verde pubblico, finalmente la manutenzione

05/12/2021 02:50:00

Dopo diversi anni, si rinnova il parco auto della Polizia Municipale di Marsala. Alcuni veicoli obsoleti e con migliaia di chilometri percorsi, sono ormai ai limiti della affidabilità per quanto riguarda la sicurezza degli stessi operatori PM.

Inoltre, alcune vetture non sono più adeguate alle esigenze legate ai molteplici servizi cui è chiamata quotidianamente la Polizia Municipale diretta dal comandante Vincenzo Menfi. Da qui la scelta dell'Amministrazione Grillo di avviare il potenziamento e il rinnovo dei mezzi, acquisiti per diversi anni con la formula a noleggio “all inclusive” tramite la Consip, la centrale acquisti della Pubblica amministrazione.

Complessivamente, saranno sei i veicoli destinati alla Corpo dei Vigili - tre Renegade e tre Tipo – personalizzati con la grafica del Comune di Marsala. Le tipologie di vettura sono state scelte in base a criteri che il Comando PM aveva pure condiviso con l'assessore Arturo Galfano (delega alla PM), avvalendosi altresì della collaborazione del dr. Salvatore Agate (componente della Governance). Sono stati inoltre valutati i notevoli risparmi offerti dal “noleggio tutto incluso” che comprende - tra gli altri benefit - anche assicurazione, manutenzione e riparazione. Infine, va pure considerato che l'accresciuta operatività della Polizia Municipale – impegnata sempre più in attività di Protezione civile e Tutela ambientale - rendeva urgente la disponibilità di mezzi versatili per percorsi extraurbani, talvolta impervi e dissestati dalle calamità.

Finalmente la manutenzione del verde pubblico

L'Amministrazione Grillo ha avviato a Marsala i lavori di manutenzione del verde pubblico. “Abbiamo stilato un ordine di priorità che gli Uffici hanno trasmesso alla ditta aggiudicatrice dell'appalto, afferma l'assessore Arturo Galfano; gli interventi riguarderanno sia il centro urbano che in periferia. Chiediamo di fare attenzione alla segnaletica predisposta di volta in volta dalla Polizia Municipale, al fine di agevolare le operazioni di potatura”. Ad eseguire i lavori sarà la “Vivai del Sole” di Marsala, che ha offerto un ribasso del 31% sull'importo a base asta di circa 82 mila euro. Le squadre di operai sono attualmente impegnati in via Mazzini, per poi continuare in piazza Matteotti e nelle vie Crispi, Scipione l'Africano, Dello Sbarco... secondo gli ordini di servizio impartiti dal competente settore. Come predisposto dall'Amministrazione comunale, la ditta proseguirà gli interventi nelle aree periferiche e nelle contrade indicate nel piano di lavoro.

Riciclo del vetro, incontro con i vertici di O-I

L’Amministrazione Grillo ha avviato il proprio iter per promuovere l’economia circolare del Vetro nell’ambito delle buone pratiche che ogni Comune è chiamato a porre in essere per assicurare un futuro migliore ai cittadini. Per questo è stato programmato un vero e proprio “laboratorio” ovvero una piattaforma di incontro culturale, di riflessione e ricerca di soluzioni concrete alle sfide della modernità.

In tale ottica il Sindaco, unitamente al suo vice Paolo Ruggieri, all’assessore young Valeria Genna e all’ing. Alessandro Putaggio, responsabile della pianificazione strategica, ha dapprima invitato e, successivamente, incontrato a palazzo Municipale i vertici di O-I Italy Spa, già Sicilvetro. Per la multinazionale hanno partecipato alla riunione oltre al Presidente e Amministratore delegato Massimo Noviello anche il direttore nazionale delle Risorse Umane Ferdinando Mastrovito, il Direttore Operativo Francesco Simone nonché il Direttore della Filiale di Marsala Andrea Gallani e il capo del personale Gaetano De Vita.

“Crediamo molto nell’economia circolare e nelle sue indubbie potenzialità. Da parte nostra – come è dato sapere – precisa il Sindaco Massimo Grillo - forniamo attualmente le acque reflue provenienti dal depuratore di San Silvestro per il raffreddamento dei forni della O-I, la ditta produttrice di bottiglie in vetro. Il nostro obiettivo oltre che implementare l’utilizzo di queste acque e quello di favorire e migliorare il circuito di riciclo del vetro coinvolgendo oltre l’ex Sicilvetro, anche che il consorzio nazionale Re.Co.Ve. e la Sarco che opera nel nostro territorio. Alla rappresentanza di O-I Italy (ex Sicilvetro) – sottolinea il Sindaco Massimo Grillo – abbiamo fatto presente, in particolare la nostra progettualità che intendiamo proporre per supportare l’economia circolare del vetro. In particolare abbiamo proposto ai responsabili di questa importante realtà economico-produttiva del nostro territorio, di valutare e condividere un apposito protocollo per l‘attuazione e lo sviluppo di importanti iniziative quali la Green City (economia circolare e modelli di città sostenibile); la Smart City (tecnologie e digitalizzazione dei processi come occasione di sviluppo di democrazia partecipata) e “La città che verrà” (imprenditorialità innovativa, buone pratiche ed economia sostenibile)”.

L’invito dell’Amministrazione è stato ben recepito dai rappresentanti di O-I Italy che hanno preannunciato la loro collaborazione di massima.

“Con O-I Italy – prosegue il primo cittadino marsalese – abbiamo anche concordato di valutare la collocazione di campane per la raccolta del vetro sia nel territorio marsalese ma soprattutto nella zona di Re-City delimitata dal perimetro Birgi – Lega Navale – Linea Ferrata, lato mare, luogo simbolico che comprende anche la Riserva Naturale dello Stagnone con l'Isola di Mozia. Qui intendiamo creare un “Municipio” inteso come luogo in cui porre le basi di una città esemplare dove, attraverso la formazione e il collegamento in rete, si possano porre in essere, fra l’altro, nuovi modelli di democrazia partecipativa”.

Altre tematiche discusse nel corso dell’incontro sono state il possibile ampliamento, fruendo dei fondi del PNRR, ovvero del piano nazionale di ripresa e resilienza, della storica azienda marsalese produttrice di bottiglie di vetro.

SNello scorso mese d’agosto proprio il Sindaco Grillo ha sottoscritto con l’Assessorato regionale all’Agricoltura e con il consorzio di Bonifica di Trapani un accordo per migliorare la rete di distribuzione delle acque irrigue (con l’utilizzo primario delle reflue), realizzando infrastrutture di vitale importanza per il settore agricolo e agroalimentare.