45 anni e ... ci sentono tutti! Buon compleanno Rmc 101 

05/12/2021 06:00:00

Passano i governi, i Presidenti della Repubblica e i Papi (ne abbiamo visti ben cinque ...). Passano i campionati di calcio, le Olimpiadi. Passa tutto, e tutto cambia. Passerà anche questa pandemia, ne siamo certi. Non passerà invece l'affetto di migliaia di persone per Rmc 101, la radio di Marsala e della provincia di Trapani, che compie oggi ben 45 anni. E ancora una volta si conferma emittente radiofonica leader nel territorio, indipendente, libera, autorevole, come il suo quotidiano on line, Tp24, tra le testate giornalistiche più seguite in Sicilia.

"Siamo resilienti - commenta l'amministratore Mario Bornice - nel vero senso della parola. Abbiamo imparato a trovare forza nei momenti di difficoltà. Anche l'anno scorso, durante la prima parte della pandemia, nonostante il clima intorno fosse cupo, abbiamo rafforzato il nostro rapporto con gli ascoltatori, e con i lettori di Tp24, facendo un grande servizio di informazione per la nostra comunità, non dimenticando l'intrattenimento di qualità. E oggi possiamo dire di essere più forti e più consapevoli del nostro ruolo e della nostra responsabilità".

"Proprio responsabilità è la nostra parola chiave - aggiunge il direttore responsabile Giacomo Di Girolamo - perchè per noi rappresentare il principale gruppo editoriale sul territorio significa cercare di fornire un servizio di qualità, giorno dopo giorno, rinnovando il patto di fiducia tra noi, i radioascoltatori e i lettori, e cercando di proiettare la provincia di Trapani in contesti prestigiosi".

Il riferimento è alle tante iniziative messe in campo da Rmc 101 e Tp24 anche nel 2021, dalla partecipazione agli eventi più importanti della provincia di Trapani, fino alla realizzazione di festival e rassegne, come nel caso di Glocal Sud, il festival del giornalismo locale e digitale, che a Marsala ha visto confrontarsi, grazie al supporto dell'Associazione Nazionale della Stampa Online e di Google, decine di giornalisti da ogni parte d'Italia. "Allo stesso modo siamo stati selezionati, unica testata siciliana, per il progetto di giornalismo di qualità Piccoli Borghi, con il nostro racconto su Poggioreale" aggiunge Di Girolamo.

"Il nostro compleanno giunge a fine anno, e non è un caso - conclude Mario Bornice -. Ci permette di fare un bilancio di quello che abbiamo fatto, ma, soprattutto, di pianificare tutte le cose belle che abbiamo in mente per l'anno che verrà. Lo faremo con i nostri collaboratori da tutta la provincia, gli speaker, la redazione, la nostra grande famiglia. Ancora una volta, w la radio!".