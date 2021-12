Marsala, è morto Luigi Pistillo

06/12/2021 07:09:00

Il suo negozio di elettronica in Via XI Maggio, è stato per decenni un punto di riferimento per tantissimi marsalesi, prima dei negozi on line, prima delle grandi catene.

E' morto Luigi Pistillo. Il noto commerciante aveva 79 anni. Marsalese d'adozione (era di origine pugliese), Pistillo era un appassionato di fotografia ed anche quello che oggi chiameremmo "videomaker".

Dalla sua passione era nato il negozio, vicino Porta Nuova, che vendeva impianti stereo, ogni tipo di cavi, rullini, televisori e tanto altro.

I funerali si svolgeranno oggi, 06 dicembre, alle ore 16.00 presso la Chiesa Maria SS. Addolorata di Strasatti.

Lascia la moglie Rosa e i figli Antonio ed Elena.