Marsala, addio all'avvocato Stefano Venuti

22/12/2025 12:20:00

E' morto a Marsala l'avvocato Stefano Venuti, venuto a mancare all’età di 75 anni. Professionista stimato e molto conosciuto in città, l’avvocato Venuti ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel panorama forense marsalese. Cresciuto professionalmente nello studio degli avvocati Andrea e Sebastiano Pellegrino, ha esercitato la professione con passione, competenza e grande senso del dovere, guadagnandosi la stima di colleghi e clienti.

La sua carriera è stata contraddistinta da un profondo rispetto per il diritto e da un impegno costante nella tutela dei propri assistiti, qualità che ne hanno fatto una figura apprezzata non solo sul piano professionale ma anche umano.

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione, in Corso Calatafimi. I funerali si svolgeranno domani alle ore 16.00, presso la Chiesa Madre di Marsala.