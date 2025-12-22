Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
22/12/2025 12:20:00

Marsala, addio all'avvocato Stefano Venuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/marsala-addio-all-avvocato-stefano-venuti-450.jpg

E' morto a Marsala l'avvocato Stefano Venuti, venuto a mancare all’età di 75 anni. Professionista stimato e molto conosciuto in città, l’avvocato Venuti ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel panorama forense marsalese. Cresciuto professionalmente nello studio degli avvocati Andrea e Sebastiano Pellegrino, ha esercitato la professione con passione, competenza e grande senso del dovere, guadagnandosi la stima di colleghi e clienti.

 

La sua carriera è stata contraddistinta da un profondo rispetto per il diritto e da un impegno costante nella tutela dei propri assistiti, qualità che ne hanno fatto una figura apprezzata non solo sul piano professionale ma anche umano.

 

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione, in Corso Calatafimi. I funerali si svolgeranno domani alle ore 16.00, presso la Chiesa Madre di Marsala.


Se ne sono andati | 2025-12-21 08:35:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-12-2025/marsala-addio-a-caterina-scarpitta-250.jpg

Marsala, addio a Caterina Scarpitta

Si è spenta all’età di 90 anni Caterina Scarpitta, nata a Marsala il 6 gennaio 1935 e deceduta nella sua città il 20 dicembre 2025. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra i familiari e quanti...

Se ne sono andati | 2025-12-22 12:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766402623-0-marsala-addio-all-avvocato-stefano-venuti.jpg

Marsala, addio all'avvocato Stefano Venuti

E' morto a Marsala l'avvocato Stefano Venuti, venuto a mancare all’età di 75 anni. Professionista stimato e molto conosciuto in città, l’avvocato Venuti ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel...