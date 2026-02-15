Marsala, addio a Margherita Eugenia Baiata

15/02/2026 12:58:00

Addio a Marsala a Margherita Eugenia Baiata, ne danno il triste annuncio i familiari. Nata il 18 novembre 1942, consorella devota e figura di grande fede e dedizione.

Donna di profondi valori cristiani, Margherita Eugenia ha dedicato la sua vita al servizio della comunità e alla preghiera, distinguendosi per umiltà, generosità e spirito di fratellanza.

La sua presenza discreta ma costante è stata punto di riferimento per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e condividere con lei momenti di fede e di vita.

I funerali si terranno domani alle ore 12:00 presso la Chiesa dell'Addolorata, in piazza Addolorata.