Se ne sono andati
15/02/2026 12:58:00

Marsala, addio a Margherita Eugenia Baiata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-02-2026/1771156895-0-marsala-addio-a-margherita-eugenia-baiata.jpg

 Addio a Marsala a Margherita Eugenia Baiata, ne danno il triste annuncio i familiari. Nata il 18 novembre 1942, consorella devota e figura di grande fede e dedizione.

Donna di profondi valori cristiani, Margherita Eugenia ha dedicato la sua vita al servizio della comunità e alla preghiera, distinguendosi per umiltà, generosità e spirito di fratellanza. 

 

La sua presenza discreta ma costante è stata punto di riferimento per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e condividere con lei momenti di fede e di vita.

 

I funerali si terranno domani alle ore 12:00 presso la Chiesa dell'Addolorata, in piazza Addolorata.

 


Se ne sono andati | 2026-02-12 17:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/addio-al-finanziere-francesco-stella-250.jpg

Addio al finanziere Francesco Stella

È venuto a mancare, all’età di 65 anni, Francesco Stella, finanziere in pensione, molto conosciuto e stimato a Castellammare del Golfo. Da tempo combatteva contro una lunga malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato...