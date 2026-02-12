Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
12/02/2026 17:23:00

Addio al finanziere Francesco Stella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/addio-al-finanziere-francesco-stella-450.jpg

È venuto a mancare, all’età di 65 anni, Francesco Stella, finanziere in pensione, molto conosciuto e stimato a Castellammare del Golfo. Da tempo combatteva contro una lunga malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

 

Francesco Stella lascia la moglie Lucia Poma, le figlie Vittoria e Federica e il figlio Lorenzo, ai quali era profondamente legato. Alla famiglia si stringono amici, conoscenti e l’intera comunità castellammarese, che in queste ore sta esprimendo numerosi messaggi di affetto e vicinanza.

 

I funerali saranno celebrati venerdì 13 febbraio alle ore 15.30 presso la parrocchia di San Paolo della Croce a Castellammare del Golfo.

 

Profondo il cordoglio per la perdita di un uomo che ha servito lo Stato e che viene ricordato per il suo senso del dovere e per il legame con la propria famiglia.


Se ne sono andati | 2026-02-12 17:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770913454-0-addio-al-finanziere-francesco-stella.jpg

Addio al finanziere Francesco Stella

È venuto a mancare, all’età di 65 anni, Francesco Stella, finanziere in pensione, molto conosciuto e stimato a Castellammare del Golfo. Da tempo combatteva contro una lunga malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato...