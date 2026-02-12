Addio al finanziere Francesco Stella

12/02/2026 17:23:00

È venuto a mancare, all’età di 65 anni, Francesco Stella, finanziere in pensione, molto conosciuto e stimato a Castellammare del Golfo. Da tempo combatteva contro una lunga malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Francesco Stella lascia la moglie Lucia Poma, le figlie Vittoria e Federica e il figlio Lorenzo, ai quali era profondamente legato. Alla famiglia si stringono amici, conoscenti e l’intera comunità castellammarese, che in queste ore sta esprimendo numerosi messaggi di affetto e vicinanza.

I funerali saranno celebrati venerdì 13 febbraio alle ore 15.30 presso la parrocchia di San Paolo della Croce a Castellammare del Golfo.

Profondo il cordoglio per la perdita di un uomo che ha servito lo Stato e che viene ricordato per il suo senso del dovere e per il legame con la propria famiglia.