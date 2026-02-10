Mazara, addio a Vincenzo Bono. L'ex consigliere aveva 66 anni

10/02/2026 14:40:00

È morto nella serata di ieri Vincenzo Bono, professionista stimato, docente apprezzato e figura conosciuta anche per il suo impegno politico. Aveva 66 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio e commozione in città, attraversando mondi diversi – quello della scuola, della professione e della politica locale – che Bono aveva saputo tenere insieme con discrezione e passione.

A ricordarlo è stato il sindaco Salvatore Quinci, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale:

“Esprimo i sentimenti di cordoglio per la prematura scomparsa di Vincenzo Bono, apprezzato professionista e docente, appassionato di politica che in passato ha anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Ai familiari di Vincenzo Bono ed in particolare al figlio ed alla moglie Valeria, funzionaria comunale, un abbraccio e la vicinanza mia personale e dell’amministrazione comunale”.

Come ricordato dal primo cittadino, Vincenzo Bono era stato anche consigliere comunale, nel corso dell’ultimo scorcio della sindacatura Vella, portando in aula consiliare il suo contributo politico e umano.

I funerali

I funerali di Vincenzo Bono saranno celebrati mercoledì 11 febbraio alle ore 10, nella Cattedrale.

Il cordoglio del mondo politico

Alla famiglia si è stretta anche l’Osservatorio Politico, che ha espresso vicinanza alle famiglie Bono e Petruccelli per la prematura scomparsa.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal vicesindaco Vito Billardello, dall’assessore Isidonia Giacalone, dalla capogruppo consiliare Francesca Calcara e dal consigliere comunale Massimo Giardina, che a nome del Movimento hanno espresso “il più profondo senso di vicinanza e le più sentite condoglianze”.

Un pensiero particolare è stato rivolto alla moglie Valeria Petruccelli, a Francesca e Marilena Petruccelli, e a tutti i familiari, ai quali si unisce l’abbraccio di una comunità colpita da una perdita che lascia il segno.