Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
10/02/2026 14:40:00

Mazara, addio a Vincenzo Bono. L'ex consigliere aveva 66 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/1770730920-0-mazara-addio-a-vincenzo-bono-l-ex-consigliere-aveva-66-anni.jpg

È morto nella serata di ieri Vincenzo Bono, professionista stimato, docente apprezzato e figura conosciuta anche per il suo impegno politico. Aveva 66 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio e commozione in città, attraversando mondi diversi – quello della scuola, della professione e della politica locale – che Bono aveva saputo tenere insieme con discrezione e passione.

A ricordarlo è stato il sindaco Salvatore Quinci, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale:
“Esprimo i sentimenti di cordoglio per la prematura scomparsa di Vincenzo Bono, apprezzato professionista e docente, appassionato di politica che in passato ha anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Ai familiari di Vincenzo Bono ed in particolare al figlio ed alla moglie Valeria, funzionaria comunale, un abbraccio e la vicinanza mia personale e dell’amministrazione comunale”.

Come ricordato dal primo cittadino, Vincenzo Bono era stato anche consigliere comunale, nel corso dell’ultimo scorcio della sindacatura Vella, portando in aula consiliare il suo contributo politico e umano.

 

I funerali

 

I funerali di Vincenzo Bono saranno celebrati mercoledì 11 febbraio alle ore 10, nella Cattedrale.

 

Il cordoglio del mondo politico

 

Alla famiglia si è stretta anche l’Osservatorio Politico, che ha espresso vicinanza alle famiglie Bono e Petruccelli per la prematura scomparsa.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal vicesindaco Vito Billardello, dall’assessore Isidonia Giacalone, dalla capogruppo consiliare Francesca Calcara e dal consigliere comunale Massimo Giardina, che a nome del Movimento hanno espresso “il più profondo senso di vicinanza e le più sentite condoglianze”.

Un pensiero particolare è stato rivolto alla moglie Valeria Petruccelli, a Francesca e Marilena Petruccelli, e a tutti i familiari, ai quali si unisce l’abbraccio di una comunità colpita da una perdita che lascia il segno.


Se ne sono andati | 2026-02-05 12:26:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/marsala-addio-a-giacomo-pocoroba-250.jpg

Marsala, addio a Giacomo Pocoroba

È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Giacomo Pocoroba, nato il 9 marzo 1935, deceduto il 2 febbraio 2026 a Bologna.La salma si trova nella Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello 3, a Marsala.I funerali si terranno sabato...