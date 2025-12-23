Se ne sono andati: Salvatore Terranova (77), Maria Pizzo (94)
Si è spento all’età di 77 anniSalvatore Terranova, nato a Mazara del Vallo l’8 gennaio 1948 e deceduto nella sua città il 21 dicembre 2025.
La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone. I funerali saranno celebrati martedì 23 dicembre 2025 alle ore 10:00 presso la Parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo. La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.
Si è spenta all’età di 94 anniMaria Pizzo, nata a Marsala il 30 ottobre 1931 e deceduta nella sua città il 22 dicembre 2025.
La camera ardente è allestita presso la propria abitazione in Contrada Cuore di Gesù, a Marsala. I funerali saranno celebrati martedì 23 dicembre 2025 alle ore 11:30 presso la Chiesa di Maria Santissima Addolorata di Strasatti. La sepoltura avverrà nel cimitero di Petrosino.
