Se ne sono andati
Se ne sono andati: Salvatore Terranova (77), Maria Pizzo (94)

Si è spento all’età di 77 anni Salvatore Terranova, nato a Mazara del Vallo l’8 gennaio 1948 e deceduto nella sua città il 21 dicembre 2025.

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone.
I funerali saranno celebrati martedì 23 dicembre 2025 alle ore 10:00 presso la Parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.

Si è spenta all’età di 94 anni Maria Pizzo, nata a Marsala il 30 ottobre 1931 e deceduta nella sua città il 22 dicembre 2025

La camera ardente è allestita presso la propria abitazione in Contrada Cuore di Gesù, a Marsala.
I funerali saranno celebrati martedì 23 dicembre 2025 alle ore 11:30 presso la Chiesa di Maria Santissima Addolorata di Strasatti.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Petrosino.

 


Marsala, addio all'avvocato Stefano Venuti

E' morto a Marsala l'avvocato Stefano Venuti, venuto a mancare all’età di 75 anni. Professionista stimato e molto conosciuto in città, l’avvocato Venuti ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel...