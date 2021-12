07/12/2021 12:27:00

Due amiche, Francesca Conte e Cinzia Imparato, 71 e 54 anni, sono morte a distanza di 13 giorni, stroncate dal Covid: erano entrambe No vax. Le due donne vivevano nello stesso appartamento nel

Napoletano. Cinzia è morta sabato, Francesca lo scorso 22 novembre.

Scrive Repubblica:

Cinzia Imparato ha perso la sua battaglia sabato mattina. Trasferita d'urgenza, dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia al pronto soccorso del Cotugno, è stata portata direttamente in Rianimazione per una polmonite bilaterale già in stadio avanzato. E non ne è più uscita. Aveva 54 anni e fino a solo un mese fa non immaginava potesse finire così. Apparteneva a quella schiera di persone per cui la pandemia non esiste, a dispetto delle immagini delle corsie piene di pazienti legati alle macchine per respirare e dei numeri di vittime nei bollettini quotidiani. È andata via senza sapere che prima di lei non ce l'aveva fatta Francesca Conte. La donna con cui abitava. Morta a 71 anni, il 22 novembre scorso, nello stesso ospedale in cui si trovava l'amica.

Sempre Repubblica aggiunge: "In queste ore dolore e rabbia esprimono chi aveva conosciuto e amato le due vittime dell'epidemia. "Due No Vax con la testa dura".Più duro un altro amico sui social: "Eravate due No Vax agguerrite. Non portavate nemmeno la mascherina perché non credevate a questa maledetta pandemia. L'avete preso, vi siete infettate, siete state in gravissime condizioni dal primo minuto. Sei andata via prima tu amica mia Francesca Conti, poi Cinzia ha sofferto è patito per molti giorni più di te".