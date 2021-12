I ricoverati in terapia intensiva in Sicilia sono quasi tutti no - vax. I dati 

10/12/2021 07:03:00

I dati non mentono. Se contiamo, infatti, i ricoveri in terapia intensiva per Covid in Sicilia, emerge con sempre maggiore chiarezza la protezione fornita dai vaccini.

Secondo i dati aggiornati all'8 Dicembre, in terapia intensiva in Sicilia ci sono 41 pazienti e di questi 36 sono non vaccinati, cioè l’87,8 per cento.

Solo 5 su 41 sono vaccinati, e tutti presentavano purtroppo altre gravi patologie.

Situazione simile nei reparti che ospitano i casi meno gravi: i ricoverati sono 331 e di questi 263 (il 79,5 per cento) sono non vaccinati. I rimamenti 68 sono la metà, 34, vaccinati con una sola dose, e l'altra metà, 34, vaccinati con due dosi che non hanno fatto ancora la terza.

C'è ancora bisogno di aggiungere altro?