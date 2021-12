Ha spiazzato la decisione maturata da Davide Delmati, classe 1973, a presentare ieri, martedì 7 dicembre le dimissioni da tecnico della Sigel Marsala.

Così si esprime la stringata nota emanata dai canali comunicativi del Marsala Volley:

<<Marsala Volley S.S.D.R.L comunica le dimissioni del primo allenatore Davide Delmati a ridosso di due vittorie significative. Davide Delmati lascia la conduzione tecnica dopo l’incontro casalingo vittorioso sull’Omag-MT San Giovanni in Marignano del 5 dicembre scorso. A Davide Delmati va il ringraziamento da parte di tutte le componenti della Società per il fattivo lavoro svolto, per i risultati sportivi ottenuti in questi mesi e gli si augura, oltre ai migliori progetti di vita, un prosieguo di carriera professionale vittorioso>>