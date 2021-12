Marsala, grande successo per il "Gospel e Pop" festival

10/12/2021 19:13:00

Si è da poco conclusa la prima Edizione del Festival marsalese dedicato al Gospel e alla coralità in generale.

“STAND UP”, un inno alla ripartenza, ad "rialzarsi" e tornare a gioire grazie alla musica.

Diverse le realtà musicali coinvolte che si sono distinte durante le serate di rassegna tenutesi nei locali della Chiesa Madre e delle Grazie nel pieno centro lilibetano, con un pubblico numeroso. Grande successo anche per i più piccoli.

I Gospel Kids del V Circolo Didattico Strasatti Nuovo di Marsala hanno aperto la manifestazione di domenica accolta da lunghi applausi.

Una opportunità quella che è stata data agli alunni fortemente voluta dal Dirigente Scolastico Profssa Vita D'Amico, quella di promuovere la musica attraverso la pratica corale in quanto mezzo per migliorare la capacità di ascolto e di collaborazione, opportunità di socializzazione, integrazione, espressione personale, autostima, oltre che per favorire l’educazione alla bellezza, all’arte e alla cultura.

Tutor del progetto la maestra Antonella Lombardo - coreografia curata da Vanessa Coppola della Marsala Dance Academy.

E dopo un lungo periodo di chiusura, grazie al Marsala Gospel & POP Festival promosso da Inchorus Federation con il supporto del Ministero della Cultura ed organizzato dall'Ass. Culturale Sound & Voices, i nostri alunni hanno potuto esprimersi in pubblico.

Alla direzione artistica di tutta la manifestazione, che ha visto coinvolti cori da Caltanissetta, Palermo ed Erice, Marsala, è Il maestro Rita Lo Grasso, direttore del Gospel Kids.

Un arricchimento per i nostri bambini, coinvolti nel Festival, alcuni dei quali hanno avuto anche la possibilità di vivere un momento di grande formazione con il maestro Luca Pitteri, Vocal Coach di fama internazionale, grazie ad una Masterclass sulla "voce".

A chiudere l’intera manifestazione il coro ospitante, i Sound & Voices Gospel Choir di Marsala: Sara Martinico, Claudia Labidi, Lea Pavia, Martina Cascio, Annalisa Indelicato, Gianni Trapani e Rita Lo Grasso. Ha presentato: Isa Maria Scardicchio .