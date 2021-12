Castelvetrano, furto di un cellulare e violazione della sorveglianza speciale. Due denunce

11/12/2021 13:37:00

Un uomo di 68 anni di Castevetrano denunciato dai carabinieri per furto aggravato e un 32enne per violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale.

In particolare, i militari hanno denunciato l'uomo a conclusione di una attività di indagine. E' emerso che si era appropriato di un costoso telefono cellulare approfittando di un momento di distrazione del proprietario, un 32enne intento a servire un cliente presso il banco di frutta e verdura dove lavora.

Il rinvenimento della refurtiva, avvenuto nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione del 68enne, ha confermato le responsabilità dell’uomo in merito al furto del telefono ipotizzate dai militari dell’Arma. Al termine degli accertamenti del caso, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

I carabinieri di Marinella di Selinunte, invece, durante un servizio di controllo del territorio, hanno accertato che un 32enne del posto, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, aveva violato le prescrizione imposte dalla misura stessa. I militari raggiunta l’abitazione dell’uomo per verificare la sua presenza in casa nelle ore notturne, hanno accertato che lo stesso si era arbitrariamente allontanato senza darne comunicazione. Per tale motivo, i Carabinieri hanno segnalato il comportamento dell’uomo alla competente Autorità Giudiziaria.