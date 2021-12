Erice, finanziamento regionale per sentieri e baita, sopralluogo per la SP20

11/12/2021 15:00:00

Con Decreto n.4459 del 25/11/2021, il Dipartimento regionale dell’Agricoltura ha approvato il progetto presentato dal Comune di Erice, concedendo un supporto di 200.000,00 euro nell’ambito del PSR 2014/2020 sottomisura 7.5. Nel dettaglio, il progetto prevede l’esecuzione delle seguenti opere: progetto di sistemazione dell’itinerario turistico delle mura elimo-puniche e riqualificazione della baita comunale, per lo sviluppo di attività turistico-ricreative ad Erice.

«Questo ulteriore finanziamento – sottolineano la sindaca Daniela Toscano ed il vicesindaco Gianni Mauro – ci consentirà di intervenire nella sentieristica che insiste nei pressi delle nostre mura e nella baita, così da dare ulteriore impulso allo sviluppo turistico ed alla valorizzazione di questi luoghi, due aspetti su cui crediamo moltissimo. Ancora una volta preme sottolineare il buon lavoro dei nostri uffici comunali».

Inoltre, giovedì scorso si è tenuto ieri un sopralluogo tecnico richiesto dalla sindaca di Erice, Daniela Toscano, finalizzato a verificare le condizioni di un tratto della SP20 - strada provinciale Trapani-Pizzolungo interessato dal recente cedimento di un costone sottostante. Presenti rappresentanti delle amministrazioni comunali di Erice e Valderice, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, della Capitaneria di Porto di Trapani, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale di Erice, dei Carabinieri e del Demanio Marittimo.

«Abbiamo ritenuto importante e necessario, in considerazione delle condizioni di dissesto idrogeologico e delle più recenti criticità che si sono palesate, sebbene la strada sia di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani, convocare un sopralluogo urgente per prendere coscienza di persona della situazione in cui versa quel tratto e decidere con immediatezza quali determinazioni assumere ai fini della sicurezza e della corretta viabilità. Nel corso dell'incontro è emersa una totale condivisione da parte degli intervenuti della necessità di alcune iniziative da intraprendere. Nel dettaglio, nelle more di un celere intervento per mettere in sicurezza la parte franata, si provvederà a restringere la carreggiata ed inibire il transito ai mezzi pesanti. Si procederà inoltre al monitoraggio costante delle condizioni del costone e a specifici controlli del traffico veicolare. Il Libero Consorzio Comunale si occuperà in tempi ristretti di intervenire nella parte franata con la realizzazione di una barriera in massi di pietra ai piedi della scarpata e dei terrazzamenti fino al raggiungimento della sede stradale oggetto della frana. Tutto ciò al fine di garantire sicurezza, corretta viabilità e rassicurare i cittadini che si sono giustamente allarmati nelle ultime ore».Questa la dichiarazione condivisa dalla sindaca Daniela Toscano e dall’assessore alla Polizia Municipale e Protezione Civile Vincenzo Giuseppe Di Marco.