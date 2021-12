Ferma l'auto prima del crollo del Ponte San Bartolomeo. "Mi sento baciato dalla fortuna"

12/12/2021 19:00:00

Si sente come se fosse rinato un’altra volta, si sente un miracolato, Nicola Cosentino, lo studente di 24 anni che ieri stava attraversando con la sua Fiat Bravo il ponte San Bartolomeo sulla statale 187 tra Alcamo e Castellammare del Golfo. Negli istanti in cui il viadotto stava crollando, Nicola, ha avuto fortunatamente la rapidità di capire quello che stava succedendo ed è riuscito a fermare la sua auto a qualche metro dal vuoto. Lo racconta a Repubblica, ancora sotto shock.

«Stavo andando a soccorrere un amico rimasto in panne con l’auto ad Alcamo Marina. Anche lui poco prima era passato sul ponte, entrambi siamo stati baciati dalla fortuna». Il giovane, laureando in ingegneria idraulica, si è salvato perché viaggiava a velocità moderata in quel tratto di strada.

«L’asfalto era bagnato, si vedeva poco e andavo a 50 chilometri all’ora — ricorda Nicola — Ero concentrato per evitare ostacoli dal mio lato della strada, poi ho visto un dosso, più mi avvicinavo, più sembrava uno smottamento. Ho frenato di colpo, sono riuscito a fermare l’auto pochi metri prima della voragine».

A quel punto dopo la paura ha chiamato il padre e poi il 112. La strada è stata subito chiusa alla circolazione con l’arrivo dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei tecnici Anas.

Con il crollo del ponte San Bartolomeo si sfiora ancora una volta la tragedia sulle strade della Sicilia, si aggiunge, infatti, ad una serie di ponti crollati come il viadotto Himera dell’A19 Palermo-Catania nel 2015, lo Scorciavacche crollato sulla Palermo-Agrigento una settimana dopo l’inaugurazione a fine 2014, il viadotto Petrulla sulla statale 626 fra Ravanusa e Licata nell’estate sempre del 2014.