11/12/2021 09:31:00

Ecco le immagini, impressionanti, del ponte crollato sulla strada che congiunge Alcamo a Castellammare del Golfo. E' il caso di dirlo, si tratta di una tragedia scampata, ciò che è avvenuto questa notte lungo la strada statale 187 dove è crollato il ponte San Bartolomeo (ne abbiamo parlato qui).

Un'autovettura in transito al momento del crollo fortunatamente ha arrestato la sua corsa appena in tempo. Intorno alle 01.00 personale dei vigili del fuoco di Alcamo sono intervenuti lungo la S.S.187 per mettere in sicurezza il tratto stradale e l’area circostante dopo le dovute verifiche tecniche. Il cedimento della struttura, presumibilmente, è dovuto alle piogge torrenziali degli ultimi giorni.