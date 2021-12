La tragedia di Ravanusa, l'appello del sindaco:"Aiutateci"

12/12/2021 10:23:00

Continuano le ricerche dei dispersi nella tragedia di Ravanusa. Sono cinque le persone che i soccorritori stanno cercando. Si tratta di un’assistente sociale trentenne, in gravidanza, che assieme al marito – erano andati, ieri, a trovare i suoceri – e altri tre giovani del paese.

Fino a questo momento sono stati recuperati i cadaveri di tre donne e un uomo; due le superstiti tratte in salvo dai soccorritori. I vigili del fuoco scavano da ore con le mani evitando di usare mezzi meccanici nella speranza che qualcun altro sia ancora vivo.

Dopo l'esplosione di alcune palazzine a Ravanusa, in provincia di Agrigento, il sindaco, Carmelo D'Angelo, ha voluto fare un appello sul proprio profilo Facebook: "C'è stato un disastro, faccio un appello in diretta. Abbiamo bisogni di autobotti e mezzi meccanici. Tutte le persone disponibili che hanno pale e ruspe...". Pochi secondi per chiedere aiuto alle autorità dei paesi vicini.

Sindaci siciliani: "Pronti a fornire aiuto" - "Come Anci Sicilia siamo vicini ai familiari, alla comunità e al Sindaco per la terribile tragedia che ha colpito Ravanusa e l'intero Paese. Nel manifestare a nome dei Sindaci siciliani la disponibilità a fornire ogni aiuto necessario, rivolgo un appello perché nel prestare soccorsi e sostenere la comunità di Ravanusa vi sia il massimo impegno della Protezione Civile e del Governo regionale e nazionale". Così in una nota il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando.