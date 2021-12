12/12/2021 07:00:00

Giovedì scorso la riunione della consulta del turismo e venerdì l’assemblea nazionale delle Città dell’olio. Il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano si è detto soddisfatto per i progetti del 2022, con il coinvolgimento delle scuole, dei ristoratori e delle associazioni. Diverse le iniziative, come la “Merenda nell’oliveto” nel mese di maggio o la “Camminata tra gli ulivi” per ottobre, passando per la formazione ed il coinvolgimento delle scuole.

“Essere soci dell’associazione nazionale Città dell’olio è un’opportunità – ha affermato Alfano - Un grazie quindi all’associazione del Movimento 5 Stelle che ha sostenuto i costi di partecipazione per tre annualità”.

Durante il periodo commissariale, la partecipazione all’associazione Città dell’olio era stata sospesa, anche sulla base di un mancato vantaggio del comune, descritto in modo puntuale in un report degli uffici tecnici di allora.