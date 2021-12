12/12/2021 10:00:00

Giuseppe Cimarosa fa brillare Castelvetrano. Lo scrive in una nota il sindaco Enzo Alfano, che ha voluto congratularsi personalmente con l’artista per il riconoscimento ricevuto come migliore interprete maschile al “Gala d’oro in festival” di Verona.

Il prestigioso premio equestre è stato attribuito da una giuria di esperti in arti visive.

“Grazie Giuseppe – prosegue Alfano - per avere onorato la nostra città ed averla portata all’attenzione della cronaca per aspetti meritori, lodevoli, encomiabili di cui tutti noi siamo orgogliosi”.