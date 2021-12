Ottava vittoria in campionato su otto gare per la GesanCom Fly Volley 

13/12/2021 15:45:00

Otto vittorie su otto match del Campionato di B2 di Volley femminile per la GesanCom Fly Volley Marsala che in trasferta a Palermo contro la Com.Fer. di Coach Renato Ciappa, vince con un secco 3-0, grazie ai parziali 13/25 17/25 19/25, un match non impossibile ma allo stesso tempo insidioso se non affrontato con la giusta determinazione. Partita a senso unico per le libellule biancoazzurre di Marco Adornetto, che vincono di slancio i tre set mettendo in campo un Volley grintoso ed efficace a cui nulla hanno potuto le palermitane.

Tra le avversarie hanno giocato una buona partita le due giovanissime centrali Russo e Longo con buone azioni e tanta intraprendenza. Per la Fly Volley buona la fase Muro/Difesa, ottime nel servizio Scirè e Lo Iacono. Nel secondo set spazio per le marsalesi Arianna Titone e Gaia De Marco al posto rispettivamente di Francesca Campagna e Doriana Lo Iacono. Ma è nel terzo set che Coach Adornetto spiazza tutti, inserisce titolare la giovane centrale Martina Antico, conferma S2 Gaia De Marco, che subentra a metà set, e cambia la diagonale sostituendo Carlotta Simoncini con Maria Giovanna Catania al debutto assoluto in B2 nazionale, e Diana Spanò con Arianna Titone provandola nel ruolo di Opposto.

“Buona la prestazione delle ragazze, dichiara il Presidente della Fly Volley Maurizio Falco, con piacere sottolineo l’ingresso in campo di tutte le giocatrici del nostro organico e in particolar modo della giovanissima palleggiatrice Maria Giovanna Catania al debutto nella serie cadetta”.