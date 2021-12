14/12/2021 22:37:00

Un uomo di 44 anni, Nicola Polizzi, residente a Triscina di Selinunte è morto all'ospedale di Mazara del Vallo dove è stato accompagnato intorno alle tre di notte e lasciato lì da qualcuno che subito dopo si è dileguato.

E' mistero al momento sulle cause della morte, e non si capisce perchè chi lo ha portato in ospedale sia poi andato via.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e aperto un fascicolo d'indagine.