14/12/2021 16:15:00

Nuovo sopralluogo, oggi, di Fratelli d'Italia al nuovo mercato ittico al dettaglio di Trapani.

“La carenza di igiene e sicurezza – si legge in una nota - si va ad aggiungere alla farsa. Nel nuovo mercato i pescatori non possono entrare, non si hanno notizie del bando promesso dal sindaco, nè si ha la minima idea dei criteri economici che saranno richieste. Per intentenderci, l'Amministrazione non è neanche capace di calcolare il costo preventivo della struttura ed i pescatori con tanta incertezza non scendono dalle loro barche”. Nel corso dell'ispezione, inoltre, Fratelli d'Italia ha “ riscontrato che la famigerata saletta adibita per la pulizia è chiusa, sarà per caso che semplicemente non esiste? I rigattieri abilitati ad entrare, come possono pulire il pesce come legge comanda, se non si da loro i mezzi opportuni?”.