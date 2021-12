Sicurezza e un tocco di colore alla nostra vita, con le nuove FFP2 di Puleo Healthcare

14/12/2021 10:09:00

La mascherine che tutti noi ormai siamo abituati ad indossare quasi come un accessorio, come abbiamo più volte sottolineato, devono possedere delle specifiche caratteristiche per risultare davvero protettivi ed efficaci. Quindi è importante dotarsi di dispositivi di protezione individuale che garantiscono una totale sicurezza, con un controllo costante e minuzioso nei vari processi di produzione, meglio ancora se della manifattura “made in Italy”. Così come le mascherine FFP2 prodotte da Puleo Healthcare, sono il frutto di un lavoro certosino applicato ad una produzione industriale, con tutte le cure e le accortezze di un approccio sartoriale che non lascia nulla al caso. Hanno pensato bene, tra l'altro, di continuare a dedicare attenzione anche alla scelta dei colori. Già questa estate avevano messo in commercio cinque nuove tonalità, oltre al total white e total black (come si può leggere qui), ovvero rosa fragola, rosso Marsala, verde muschio, blu marino e blu scuro. Ma Puleo Healthcare aggiunge altre tre tonalità: rosso, grigio chiaro e beige. Tre alternative cromatiche eleganti, che vanno a completare la gamma delle mascherine colorate già esistenti. D'altronde un po' di "colore" non guasta mai...

Le mascherine Puleo sono reperibili, oltre sul loro sito internet e tramite i vari canali di distribuzione, anche presso l’Ospedale di Marsala mediante distributori automatici H24 e l’aeroporto di Birgi. Per ulteriori informazioni e acquisti online di tali dispositivi è possibile consultare il loro sito internet www.puleohealthcare.com.