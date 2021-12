Trapani, l'associazione "Simona Genco" in campo con iniziativa culturali e solidali

14/12/2021 11:00:00

L'associazione socio-culturale "Simona Genco" scende in campo aderendo alla campagna nazionale Telethon per un Natale che dia speranza e terapie efficaci a coloro che sono affetti da malattie genetiche rare. Domenica 18 dicembre i volontari dell'associazione saranno presenti in corso Vittorio Emanuele, davanti la Cattedrale di S. Lorenzo dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Chi vorrà supportare la ricerca Telethon potrà donare per ricevere il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente e al latte (senza glutine), e al latte con granella di biscotto, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. I Cuori di cioccolato sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel.

Sempre in occasione del periodo natalizio, venerdì 17 dicembre l'associazione "Simona Genco" promuove una cena sociale presso il ristorante Villa Martinez ad Erice Casa Santa. Le somme raccolte saranno destinate all'acquisto di un defibrillatore da donare ad un istituto scolastico del territorio.

Nell'ambito delle attività culturali, inoltre, l'associazione organizza la presentazione dell'ultimo volume del magistrato Pietro Pellegrino, consigliere presso la Corte d'Appello di Palermo "Società, uomo ed educazione nella società contemporanea, passeggiate interdisciplinari" (Armando Editore). L'incontro si terrà a Trapani venerdì 17 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala Sodano a Palazzo D'Alì. Relatore il prof. Francesco Mercadante: modera la dott.ssa Anna Marra. Il volume è destinato in via principale ai ragazzi che affrontano le prove finali «scritta e orale» dei Licei delle Scienze umane.

L'ultimo appuntamento si terrà giovedì 23 dicembre alle ore 17,00, sempre a Trapani nella sala Sodano di Palazzo D'Alì, con la presentazione del volume di Francesco Mercadante "Riferite ciò che avete visto".