15/12/2021 18:53:00

Ancora un incendio nell'ex cementificio tra Campobello di Mazara e Castelvetrano trasformato in campo spontaneo di migranti economici.



L'incendio, sviluppatosi nel primo pomeriggio, ha distrutto le capanne in legno, cartone, lamiere. E proprio da una di queste, adibita a punto ristoro, si sono sprigionate le fiamme, secondo quanto riporta l'Ansa. L'incendio è stato ciroscritto grazie all'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza alcune bombole di gas. Non ci sono stati feriti tra i migranti.



L'incendio di oggi segue quello di qualche mese fa in cui tutto il campo venne distrutto, e perse la vita Omar, un ragazzo di 21 anni.