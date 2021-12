15/12/2021 16:00:00

Tra le tante iniziative solidali organizzate dall'Associazione Anffas onlus di Marsala, impegnata a migliorare la qualità della vita a persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e alle loro famiglie, in questo anno molto difficile a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non poteva mancare un piacevole momento di incontro per il tradizionale scambio di auguri per un felice Natale e un sereno Anno Nuovo.

In un gioioso spirito natalizio, domenica 12 dicembre 2021, si è tenuto presso il salone delle Favole dell’Oratorio Salesiano di Marsala, un incontro solidale cui hanno partecipato i Cavalieri Camillo Carpinteri, Antonino Patti e Nicola Goffredo Saladino della delegazione della Sicilia dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, sensibile al progetto "donarsi al fratello" che l'Associazione si è dato per il 2021. La Presidente Dott.ssa Anna Maria Casano ha ringraziato il direttivo, i volontari del servizio civile, la delegazione dell’Ordine per i doni offerti e tutti coloro che, con affetto e solidarietà, hanno sostenuto le persone con disabilità di cui l’Associazione si prende cura.