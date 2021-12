Trapani, il Consorzio Solidalia cerca un educatore professionale. Ecco come candidarsi

15/12/2021 17:47:00

Il Consorzio Solidalia, nell’ambito delle sue attività educative e socio - assistenziali, avvia una job call per la figura professionale di Educatore.

Il candidato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: Laurea triennale in scienze dell'educazione (L19 ex Cl.18); Laurea quadriennale in scienze dell’educazione (vecchio ordinamento); Laurea in pedagogia (vecchio ordinamento); Laurea specialistica 65/S, 56/S, 87/S e laurea magistrale LM57, LM50, LM85 e LM93.

Il servizio si terrà presso un centro di aggregazione giovanile, l'ambito di intervento riguarda i minori e il contratto è a tempo determinato. La sede di lavoro è nel Comune di Trapani e nei comuni del Distretto D50 (Erice, Valderice, Favignana, San Vito Lo Capo, Custonaci, Buseto Palizzolo, Paceco).

Altri requisiti richiesti sono: flessibilità, preferibile esperienza pregressa con minori e in contesti comunitari, capacità di lavorare in un ambiente dinamico e in continua evoluzione. Per partecipare alla selezione occorre inviare il proprio curriculum vitae aggiornato in formato Europass, compilato in tutte le sue parti (inserendo numero di telefono e indirizzo email e specificando il titolo di studio richiesto dall'avviso), all’indirizzo mail: candidatureconsorziosolidalia@gmail.com.

Saranno prese in considerazione solo le candidature oggetto dell’offerta di lavoro.

Per info: 0923 542417.