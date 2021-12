Favignana, un consiglio comunale aperto con Falcone sui tanti problemi dei collegamenti marittimi

16/12/2021 00:00:00

Un consiglio comunale aperto alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana Marco Falcone, per affrontare la questione dei nuovi orari per i collegamenti da Trapani e Marsala (qui il botta e risposta tra Forgione e Grillo) con le Isole Egadi da parte delle società Liberty Lines e Caronte & Tourist (ne avevamo già parlato qui). La proposta, fatta dal consigliere Ignazio Galuppo e approvata all’unanimità nel corso del Consiglio comunale di martedì, fa seguito all’ordine del giorno presentato dal capogruppo di maggioranza Giuseppe Bannino.



“Con gli ipotetici tagli si condannano le nostre isole alla marginalità - si legge nel documento - limitando ai residenti numerose attività lavorative, assistenza medica e sanitaria, vita sociale e ogni altra attività pubblica e privata che necessiti di un normale sistema di collegamenti e mobilità”.

Il consigliere Galuppo, nel corso del suo intervento, ha anche sottolineato come un Consiglio comunale aperto possa essere la giusta occasione per avere maggiori rassicurazioni dall’assessore regionale in merito al nuovo bando sui trasporti, considerato che il precedente è andato deserto, e su una definitiva risoluzione del problema legato ai continui guasti della nuova passerella e dello scalandrone che permettono l’attracco degli aliscafi a Favignana.

«L’unanimità di voto del massimo consesso civico - ha dichiarato il sindaco del Comune di Favignana - Isole Egadi Francesco Forgione - ha dimostrato come su un tema così importante, fondamentale per poter garantire un reale ed effettivo diritto dello nostra popolazione, il Consiglio comunale ha preso una posizione ben precisa mettendo in primo piano le esigenze delle famiglie del nostro arcipelago».



Intanto, qualche giorno fa si è guastata per l'ennesima volta la passerella del porto di Favignana, con gravissimi danni per gli isolani, ed ennesima vano appello del sindaco Forgione all'assessore regionale Falcone...