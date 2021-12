Paceco, si sposta l’isola mobile per gli ingombranti. A Favignana si riaccendono le luci del Castello

17/12/2021 08:00:00

Cambia ubicazione, a partire da oggi 17 dicembre, l’isola mobile adibita allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e/o elettronici a Paceco: dalla via Michele Amari, viene spostata in via Senatore Pietro Grammatico, di fronte il Centro Anziani.

“È stato individuato un luogo più agevole da raggiungere – spiega l’assessore Giuseppe Ortisi – anche in considerazione del fatto che la via Michele Amari diventa spesso impraticabile a causa delle piogge”.

Con la nuova collocazione, non cambiano il giorno e la fascia oraria per disfarsi autonomamente di ingombranti e Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): il servizio rimane attivo tutti i venerdì, dalle 7 fino al riempimento dei cassoni scarrabili.

****

Favignana, illuminato il Castello di Santa Caterina - «A nome dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare la società elettrica Sea di Favignana e il suo amministratore Filippo Accardi – ha dichiarato il sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione – per aver voluto mettere a disposizione gratuitamente la propria professionalità ripristinando il sistema di illuminazione del Castello di Santa Caterina e della strada comunale “Semaforo” (di accesso allo stesso), che da tempo versava in stato di abbandono, facendo dono alla nostra comunità di questa importante opera. Un ulteriore ringraziamento va a tutti i lavoratori della Sea che hanno contribuito a realizzare la nuova illuminazione con l’utilizzo di sistemi innovativi ed ecocompatibili».

Da alcuni giorni si sono riaccese le luci al Castello di Santa Caterina grazie ad un accordo di collaborazione gratuita offerta dalla società elettrica favignanese. Sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti attorno al perimetro del castello, con l’istallazione di proiettori a led (luce calda) per far risaltare il colore naturale delle mura, è stata posta particolare attenzione al posizionamento degli stessi all’ingresso del castello, per evitare la proiezione di ombre sulla facciata, ed è stata effettuata la modifica delle connessioni elettriche per fornire alimentazione continuativa al quadro di comando posto in prossimità del forte. In tal modo, è stato possibile consentire il funzionamento continuo del sistema di videosorveglianza anche di giorno, quando le luci del castello sono spente. Per comandare l'accensione delle luci è stato introdotto, inoltre, un interruttore crepuscolare al posto del classico interruttore orario. Una modifica che consente l'accensione quotidiana sempre nelle stesse condizioni di buio indipendentemente dall'orario, garantendo il massimo risparmio energetico. Tutte le modifiche non hanno comportato alterazione all’impianto elettrico cablato e passaggio di ulteriori cavi.

Per il rilievo e la verifica dello stato dell'impianto di illuminazione (corpi illuminanti e quadri di comando) fondamentale è stato l’apporto di Antonino Lo Iacono, Giuseppe Catalano e Vincenzo Tenerello. Alla sostituzione dei fari, oltre a Lo Iacono, hanno dato il proprio contributo Valeriano Lo Schiavo, Gaspare Alfonso e Giuseppe Inzerillo.

****

A Marsala prendono servizio cinque degli otto nuovi autisti - Finalmente, dopo tantissimo tempo, hanno preso servizio martedì al Comune di Marsala cinque degli otto autisti vincitori della selezione pubblica bandita nel 2019 ed espletata solo quest’anno dall’Amministrazione comunale. Gli autisti che hanno preso servizio oggi sono Agostino Genna di Marsala, Giuseppe Aleo di Trapani, Francesco Del Forte di Mazara del Vallo, Gaspare Parrinello di Erice, e Giuseppe Norfo di Castellamare del Golfo.

Stamani hanno dapprima formalizzato il loro rapporto di lavoro con il dirigente del Settore Risorse Umane Nicola Fiocca, sono stati quindi ricevuti dal Sindaco Massimo Grillo e, infine, sono stati avviati nella disponibilità del settore SPL, a disposizione del responsabile, Giuseppe Frangiamore. I tre autisti che non hanno preso servizio oggi dovranno farlo necessariamente entro un mese, pena la perdita dell’incarico a tempo indeterminato.