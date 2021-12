17/12/2021 11:13:00

Nuova tragedia nel mare a Lampedusa. Una barca di fortuna con 26 migranti a bordo si è capovolta e una donna è annegata, davanti al proprio figlio di 14 anni con iòl quale si era messa in viaggio verso l'Italia, sperando in un futuro migliore. Non sono serviti a nulla le manovre di soccorso per cercare di salvare la donna, per lei non c'è stato nulla da fare.

"Ancora oggi si continua a morire nel Mediterraneo - dice il sindaco Totò Martello - una ennesima morte che si poteva e si doveva evitare e che invece sarà un altro numero che si somma ad un lungo elenco, nel silenzio dell'Europa e dell'Italia. Un silenzio che sembra essere rotto solo da Papa Francesco, che continua a chiedere al mondo di uscire da questa atroce indifferenza".



E nelle ultime 24 ore sono stati sei gli sbarchi per un totale di quasi 500 persone trasferite nell'hotspot dell'isola. In mare aperto la Ocean Viking nelle ultime ore ha soccorso 114 persone che si trovavano su un gommone in difficoltà al largo della Libia. Tra i naufraghi donne e bambini e neonato di soli 11 giorni.