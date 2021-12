18/12/2021 20:20:00

L'amministrazione comunale di Trapani ha accolto la richiesta pervenuta da Confimprese Palermo e Confesercenti Trapani autorizzando, nella mattinata di domenica 19 Dicembre, lo svolgimento di una giornata del mercato ambulante nell'area di Piazzale Ilio cui potranno partecipare solo ed esclusivamente gli operatori del settore autorizzati dalle predette associazioni di categoria.



«Abbiamo accolto con piacere e senza indugio la richiesta degli operatori commerciali del settore - dichiarano il Sindaco Giacomo Tranchida e l'Assessore Andrea Vassallo - in considerazione del difficile momento della nostra economia dovuto al perdurare della pandemia.

Siamo peraltro consapevoli come una giornata di mercato in più non risolva i problemi ma rappresenti un segnale di vicinanza che l'amministrazione lancia a tutto il settore ambulante e alle famiglie trapanesi in difficoltà che nel "mercatino" posso cogliere rispettivamente una opportunità di ulteriore guadagno ed una importante occasione di risparmio negli acquisti natalizi».