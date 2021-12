Finisce quattro  pari la rocambolesca gara tra Caresse Partinico e Marsala Futsal

19/12/2021 15:41:00

Il Marsala Futsal non va oltre il 4 a 4 a Partinico contro il Caresse, nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie C1.



Al culmine di una gara complicata per il Marsala sotto di tre reti d inizio di ripresa, alla fine deve accontentarsi di un punticino grazie alla zampata di Gabriele Pellegrino al 63esimo. Dopo uno scialbo primo tempo concluso a reti inviolate e con Buffa, estremo difensore lilibetano, protagonista assoluto con quattro interventi decisivi nell’uno contro uno, la ripresa del match è stata decisamente più vivace e avvincente. Tanta amarezza in casa azzurra che poteva ottenere molto di più da questa trasferta e che invece deve ancora leccarsi le ferite. In classifica la situazione non è proprio sconfortante con quattordici punti all’attivo, infatti, la formazione marsalese è a ridosso dalla zona play off ma i punti di ritardo rispetto alla battistrada Villaurea non lasciano ampie possibilità di errore per tutto il girone di ritorno.



La cronaca della gara



Per quattro volte nel primo tempo Buffa si eretto a baluardo insormontabile per gli acuti di Oliva, di Giangrande, di Passannanti e ancora di Giangrande al 29esimo. Per quanto riguarda le conclusioni azzurre del primo tempo solo un paio e senza mordente, il tutto sintetizzato con lo zero a zero con il quale si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa il Marsala alza il baricentro e la manovra sembra essere più briosa ma alla prima palla persa in avanti arriva il goal del vantaggio partenicese con Passannati al 35esimo e due minuti dopo, ancora una palla persa in fase offenseva del Marsala, Giangrande va solo in fuga e batte Buffa in uscita per il 2 a 0. Gli azzurri tramortiti dal micidiale uno/due vanno in affanno e al 40esimo incassano anche il 3 a 0 con D’Arrigo. Il Marsala si rivede in avanti al 44esimo e ancora con Perrella cha dal limite, colpisce in pieno il palo. Al 45esimo Foderà dalla sinistra mette forte al centro e Passannati sbaglia lo stop e erroneamente devia il pallone nella propria porta. Sul 3 a 1 gli azzurri hanno un impennata di orgoglio al 50esimo Pizzo trova lo spiraglio giusto per battere D’Asaro. Il Marsala ci crede e al 57esimo gode da due minuti di vantaggio numerico dato dall’espulsione di Giangrande ma arriva il tiro libero per i padroni di casa che il giovane Oliva trasforma in rete al 59esimo. Rotti gli schemi e gettati via ogni apprensione per una sconfitta ormai prossima, sotto di due reti, al 60esimo Foderà spedisce in rete il pallone del 4 a 3 e nell’ultimo giro di lancette, al volo, Gabriele Pellegrino fa il 4 pari che vale assolutamente oro.



Adesso arriva la pausa natalizia utile per tirare il fiato e guardarsi in faccia per il proseguo del campionato che ad oggi pare sempre più complesso per centrare i play off. Il campionato riprenderà il 15 gennaio con la trasferta sul campo del Real Termini.







Il tabellino della gara



Caresse Futsal Partinico: D’Asaro, Celestra, Oliva, Giangrande, Lombardo, D’Arrigo, Genuardi, Passannanti, Grigoli, Calandra. Allenatore Andrea Caruso;



Marsala Futsal: Buffa, Pellegrino Gabriele, Sammartano, Perrella, Pizzo, Pellegrino Giulio, Milazzo, Costigliola, Secco, Patti Alessandro, Foderà. Allenatore Marco Anteri;



Arbitri: Salvatore Modica della sezione di Agrigento e Sebastian Colletta della sezione di Trapani.



Marcatori: 35’ Passannanti (P), 37’ Giangrande (P), 40’ D’Arrigo (P), 45’ Passannanti autorete (M), 50’ Pizzo(M), 59’ Oliva su tiro libero (P), 60’ Foderà (M), 60’+3 Pellegrino Gabr.(M);



Ammoniti: 23’ Pellegrino Gabr. (M), 38’ Milazzo (M), 42’ D’Asaro (P), 47’ e 57’ Giangrande (P), 50’ Messina dirigente (P), 56’ Oliva (P), 60’+2 Anteri (M);



Espulso: 57’ Giangrande (P)