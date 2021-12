Trapani, ricoverate per Covid due persone vaccinate. Una anche con la terza dose

20/12/2021 07:05:00

I vaccini difendono dal Covid e dagli effetti gravi, ma, è bene ricordarlo, non al 100%.

Così, non c'è da stupirsi se tra i ricoverati per Covid delle ultime ore ci sono anche due persone di Trapani, entrambe vaccinate. Lo comunica il giornalista Gianfranco Criscenti: "A Trapani, nelle ultime ore, due persone vaccinate si sono infettate e sono state ricoverate in ospedale. A presentare sintomi più seri - insufficienza respiratoria - è un paziente che ha già ricevuto tre dosi. L'altro paziente, due".

Da qui l'invito ad avere la massima prudenza (mascherine, distanziamento, terza dose...) soprattutto perché la variante Omicron, che tra qualche giorno diventerà dominante, è molto più contagiosa e sembrerebbe abbassare - ma non ci sono dati certi - l'efficacia dei vaccini che, ricordiamo, sono stati pensati e realizzati quando non c'erano ancora le varianti. E ricordiamo anche, per smentire una delle tante notizie false che girano on line sui social, che le varianti nascono non dai vaccini, ma dall'alta percentuale di non vaccinati.

