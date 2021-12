Continua il dominio di GesanCom Fly Volley Marsala. 3-0 su Palermo

20/12/2021 12:16:00

Secco 3-0 per la GesanCom Fly Volley Marsala che al PalaBellina batte Volley Palermo di Coach Linda Troiano nel match valido per la decima giornata del

Campionato di B2 di Volley Femminile girone P.

Il Team lilibetano vince con i parziali 25/17 25/14 25/15 un match a senso unico in tutti e tre i set giocati affrontandolo con la giusta determinazione e cercando di non far rientrare mai in partita le avversarie. Il Volley grintoso ed efficace di Capitan Scirè e Compagne ha trovato piacevole riscontro nel pubblico che occupava gli spalti del palazzetto lilibetano ed ancor più quando è giunta la notizia che la Fly Volley tornava ad occupare la testa della classifica in assoluta parità con le palermitane del Caffè Trinca di Coach Tommaso Pirrotta.



Starting six per la Fly Volley con Spanò e Simoncini in diagonale, Scirè e Lo Iacono di banda, Pirrone e Campagna centrali e Modena libero. Volley Palermo

schiera Catalano opposto, Miceli ed Azzolina di banda, Prinzivalli ed Evola centrali e Nuccio in regia, in difesa i liberi Cilibrasi e Bruzzese. Durante il match

hanno trovato spazio per la Fly Volley sia Gaia De Marco che Arianna Titone, per Volley Palermo invece Smeraldo, Compagno e Giulio. Doverosa la nota sul

giovane progetto del Team palermitano che con 3/4 atlete del 2005 in campo rende giustizia alla scarna classifica.

Tabellino Fly Volley: Spanò 8, Lo Iacono 9, Scirè 19, Pirrone 7, Campagna 7, Simoncini 2, De Marco 1, Modena 0, Titone 0. Catania ne, Antico ne. All.:

Adornetto.

Tabellino Volley Palermo: Catalano 5, Azzolina 3, Miceli 7, Prinzivalli 3, Evola 11, Compagno 1, Nuccio 1, Giulio 2, Smeraldo 0, Cilibrasi 0, Bruzzese 0. Lo Dico ne, Radicella ne. All.: Troiano.