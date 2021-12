Salemi. E’ stato riaperto il termine per l’iscrizione al Micro Nido “Piccoli Passi”

22/12/2021 09:01:00

È riaperto il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione al Servizio di Micro Nido “Piccoli Passi” istituito a Salemi presso l’Istituto comprensivo “G. Garibaldi-Giovanni Paolo II” di via Montanari.



Come si ricorderà, attualmente l’asilo ha una ricettività di 8 posti, ma in base alle indicazioni della Delibera di Giunta Comunale n.134 del 30/11/2021, suscettibili di ampliamento.

Il servizio socio educativo è destinato a figli delle famiglie residenti nel territorio del Comune di Salemi in età compresa tra 12 e 36 mesi, ad eccezione delle famiglie presenti temporaneamente per motivi di lavoro e pertanto non obbligati a richiedere la residenza.

Lo scopo e’ quello di favorire l’equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini fino al raggiungimento del terzo anno di età, tenendo conto dei loro processi evolutivi e delle loro esigenze. Qualora il bambino compia i tre anni dopo il 1° gennaio di ciascun anno educativo l’ammissione è prorogata fino allo scadere dello stesso.

I servizi devono assicurare ad ogni bambino un ambiente e una educazione che favoriscano il suo sviluppo ed i primi apprendimenti, in un rapporto costante ed organico con la famiglia, con le altre istituzioni sociali e scolastiche, in particolare con la scuola materna con la quale articola e modula la propria organizzazione ed impostazione pedagogico –educativa al fine di assicurare la continuità didattico – metodologica e l’unitarietà educativa nello sviluppo del bambino.

Eventuali minorazioni psico-motorie non possono costituire causa di esclusione , al contrario devono essere favorite la frequenza e l’integrazione dei bambini con handicap e garantite condizioni idonee e il necessario supporto.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, in presenza di bambini portatori di handicap, su richiesta dei genitori accompagnata da idonea certificazione, consentire il prolungamento della frequenza fino a quattro anni di età o comunque fino al compimento del relativo anno solare.

Le attività si svolgeranno durante l’anno scolastico di pertinenza e, di norma, dal lunedì al venerdì per 6 ore giornaliere.

Ogni anno, in occasione dell’Avviso di selezione dell’utenza, si darà comunicazione dell’avvio dei vari servizi e della loro articolazione , tenuto conto anche della disponibilità economica a valere sia sui fondi comunali che su fondi di altra provenienza.

Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Comune di Salemi nel rispetto di quanto prescritto nell’avviso entro e non oltre il 31/12/2021.

Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta dai Servizi Sociali, che verrà resa nota unitamente al bando di selezione.

Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio del protocollo generale o presso i Servizi Sociali, attraverso le seguenti modalità: a mano, a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.cittadisalemi.it, con raccomandata postale (in tal caso, ai fini dell’ammissione, si terra conto della data del timbro postale dell’Ufficio accettante).

Dovrà necessariamente essere prodotta la dichiarazione ISEE in corso di validità nel caso di ammissione per scorrimento di graduatoria nell’anno 2022 e prima dell’ammissione effettiva del minore al fine di determinare le quote di compartecipazione al costo.

Il Comune, ricevute le domande, formulerà una graduatoria sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate che verrà pubblicata all’Albo Pretorio e le famiglie saranno contattate per l’avvio del servizio



Franco Ciro Lo Re