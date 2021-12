Marco Lionetti non proseguirà nello staff tecnico del Marsala Volley

22/12/2021 06:31:00

Marco Lionetti, vice allenatore nonchè preparatore atletico, non potrà continuare a lavorare fianco a fianco alle atlete e a coach Marco Bracci per motivi personali. Di seguito il comunicato stampa emanato dai canali ufficiali della Società:

“S.S.D.R.L Marsala Volley desidera ringraziare il preparatore atletico Marco Lionetti per tutta l’attività svolta per la Società in questi mesi. Il tecnico lascia la città di Marsala e il ruolo di membro dello staff tecnico per ragioni strettamente familiari. Lionetti prosegue comunque il rapporto di collaborazione per i temi di sua attinenza con Marsala Volley, continuando a seguire le varie schede tecniche delle atlete della Prima Squadra. La Società dispiaciuta, augura a Marco i migliori propositi e le migliori soddisfazioni per la sfera personale e lavorativa“.